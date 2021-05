Významnou osobností obce Úherce na severním Plzeňsku je generálmajor Jan Roman Irving. Byl pilotem slavné 311. československé bombardovací perutě Royal Air Force ve Velké Británii.

Jan Roman Irving. | Foto: ceskoslovenstiletci.cz

Narodil se roku 1915 v Lisově u Stoda na jižním Plzeňsku a od tří let vyrůstal v Úhercích. V roce 1931 se stal členem Západočeského aeroklubu v Plzni a v letech 1934 až 1935 absolvoval letecké učiliště v Prostějově. Po Mnichovské dohodě, v květnu 1939 emigroval a následně vstoupil do francouzské cizinecké legie. Po porážce Francie uprchl do Jugoslávie a pak na Střední Východ, kde se přidal k Československému 11. pěšímu praporu.