Už tuto sobotu vyjedou cyklobusy z Plzně, Domažlic a Klatov na Šumavu, linka do Bělé nad Radbuzou nebo na Přimdu. Stranou nezůstávají ani cyklobusy křižující Šumavu včetně přímého spojení Sušice s hradem Kašperk nebo oblíbená linka propojující Železnou Rudu, Prášily s Modravou a Kvildou.

Cyklobus na Čerchově. Ilustrační foto. | Foto: POVED

Od letošní sezony je do systému Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK) zahrnuta také linka z Domažlic na vrch Čerchov, provoz zahajuje rovněž v sobotu. „Na lince platí tarif IDPK, cestující si mohou v případě přestupu koupit jízdenku na Čerchov již v počátečním spoji. Stejně jako v minulosti bude možné se svézt nejen na Čerchov, ale i do Waldmünchenu či do Furth im Waldu. Na každém spoji je umožněna přeprava až pěti jízdních kol,“ vysvětluje Libor Picka, krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a dodává.

Na všechny cyklobusy jsou vypravovány částečně bezbariérové klimatizované autobusy. Na linkách platí krajský tarif IDPK včetně turistických jízdenek Turista Plzeňskem a Turista Plzeňskem & Bavorskem. Jízdné na kolo činí 20 Kč nebo 40 Kč (celý den). „Z důvodu velkého množství cestujících jsme zavedli možnost rezervace místa pro jízdní kolo. Cestující si jednoduše v aplikaci Virtuální karta při koupi jízdenky zaškrtne i rezervaci místa pro kolo. Za rezervaci cestující nic neplatí,“ doplňuje Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Z Plzně vyjedou první letošní cyklobusy do Brd, Manětína a na Tachovsko

Kapacita cyklobusů je 5 nebo 22 kol, přesný počet zjistí cestující z jízdního řádu. Už na konci dubna zahájily provoz cyklobusy z Plzně do Brd, Manětína a na Tachovsko. Veškeré informace o cyklobusech jsou k dispozici na webové stránce www.idpk.cz.