Děti, mládež i dospělí si budou moci od soboty 21. srpna do neděle 29. srpna na vlastní kůži a pod odborným dohledem trenérů vyzkoušet nejrůznější druhy sportů. Startuje totiž Sportmanie Plzeň 2021. Na 40 stanovištích se ve třech třídenních cyklech vystřídá na sedm desítek sportovních odvětví. Kromě tradičních sportů čekají na návštěvníky letos také např. motokáry, snowboard a sjezd na opravdovém sněhu, chybět nebude oblíbená vodní skluzavka, Jumparéna ani autodráha. „Naším hlavním cílem je připravit rodinám s dětmi neopakovatelný zážitek, možnost vyzkoušet si desítky různých sportovních stanovišť a potkat se se sportovními legendami a současnými reprezentanty České republiky,“ řekl první náměstek primátora Roman Zarzycký s tím, že hodinového slavnostního zahájení se v sobotu od 17:55 hodin zúčastní mj. olympijská medailistka z Londýna 2012, plzeňská tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (její autogramiáda začíná už v 17 hodin).

Bohatý doprovodný program Sportmanie nabízí letos mj. ranní rozcvičky pro každého, na hlavním pódiu v režii Krašovská Aktivity centra Plzeň pestrou směs soutěží, hudebních a pohybových vystoupení a řadu autogramiád českých olympioniků a známých sportovců. Vstup na akci je opět zdarma.

Otevřeno bude ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin. Pouze v závěrečný den Sportmanie, v neděli 29. srpna, skončí veškeré sportovní aktivity už v 16 hodin. První náměstek primátora Zarzycký doufá, že letos padne návštěvnický rekord. „Průměrná návštěva v prvních pěti ročnících Sportmanie se pohybovala kolem 50 000 lidí. Věřím, že letos budeme atakovat 60 tisíc,“ uvedl Zarzycký. „Myslím, že po dlouhém období omezení kvůli epidemii koronaviru budou mít lidé větší chuť vyrazit za sportem a zábavou,“ dodal.

Sportmanie opět připravila oblíbené bronzové, stříbrné a zlaté medaile, které se budou v třídenních cyklech udělovat, pokud dítě do 15 let navštíví alespoň 10 stanovišť a místo tradičních hracích karet si do mobilního telefonu nahraje novou aplikaci. Místo razítek budou děti sbírat QR kódy a v aplikaci naleznou nejen instrukce, zda již mají nárok na medaili, ale i aktuality k samotné akci, mapu areálu nebo informace k jednotlivým klubům.

„Doporučujeme dětem, aby si pokud možno přinesly vlastní plavky a také helmy na snowboard, skateboard nebo kolo. Zároveň připomínám, že u vstupu do areálu by měl každý návštěvník doložit bezinfekčnost, případně se může nechat otestovat přímo na místě. Samozřejmostí bude pravidelná desinfekce stanovišť, desinfekce u vstupů do jednotlivých sektorů a monitorování počtu osob,“ prohlásil vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně Přemysl Švarc.

Letošní novinkou bude vystoupení Divadla Spejbla a Hurvínka s hrou Nezvaný host ve čtvrtek 26. srpna od 17 hodin. Na návštěvníky čekají také dva atraktivní běhy, v sobotu 28. srpna Letní běh – nezávodní běh se zážitkovými stanovišti (barvičky, pěna, překážky) a v neděli 29. srpna překážkový běh LUTIC RUN.