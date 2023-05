Sebastián z obce Zruč-Senec na Plzeňsku, který ve čtvrtek 11. května oslavil sedmé narozeniny, neměl u kolébky právě ty nejhodnější sudičky. Na svět přišel s řadou zdravotních komplikací.

Sedmiletý Sebastián z Plzeňska přišel na svět s řadou zdravotních komplikací. Dosud nemluví ani nechodí, sám se ani nepostaví. Ale bojuje. | Video: se svolením rodiny

Dosud nemluví ani nechodí, sám se ani nepostaví. Je zcela odkázán na pomoc své rodiny, která se mu snaží zajistit maximální péči. Potřebné rehabilitace, terapie a speciální neurorehabilitace přijdou rodinu na několik stovek tisíc korun ročně.

Sebíkův vývoj po narození nepostupoval tak, jak by měl. Následně mu byla diagnostikována dětská mozková obrna spojená s ochablostí svalstva trupu a naopak zvýšením svalového napětí v dolních končetinách, což jej po motorické stránce velmi limituje. K tomu mu lékaři zjistili také oční vadu a mentální postižení. Aby se posouval ve vývoji vpřed, stojí to jeho, ale i celou jeho rodinu, nemalé úsilí.

„Pro posílení a zlepšení Sebíčkova stavu dojíždíme dvakrát týdně na ergoterapii do Plzně, kde procvičuje jemnou a hrubou motoriku, a učí se větší samostatnosti ve vykonávání denních potřeb. Každé úterý a pátek pak dochází do denního stacionáře v Nezvěsticích, kde má celý den nabitý fyzioterapií, ergoterapií, speciální pedagogikou a vodoléčbou. Jednou týdně dojíždíme ještě na Feldenkraisovu metodu k zafixování správných pohybových vzorců a pokud čas a fyzický stav dovolí, snažíme se jezdit ještě na hipoterapii, protože koně miluje,“ popisuje Sebíkova maminka, paní Lucie, která se svým manželem Petrem vychovává ještě dvanáctiletého Olivera.

Rodiče se navíc snaží pro Sebastiána aktivně vyhledávat nové možnosti a terapie, jež by jej mohly posouvat vpřed. Několikrát do roka jezdí na speciální neurorehabilitace, které mu velmi pomáhají posilovat svaly, od jejichž posílení se odvíjí jeho schopnost být samostatnější. „Po každém takovém pobytu nás Sebík překvapí nějakou novou dovedností, ze které máme nejen my, ale především on sám, obrovskou radost,“ uvádí paní Lucie.

To vše však stojí nemalé peníze a také mnoho času. Z důvodu celodenní péče o syna se chlapcova maminka nemohla po ukončení rodičovské vrátit do zaměstnání, a tak finanční zajištění rodiny zůstalo na bedrech jejího muže. Zatímco se příjem rodiny snížil, kvůli Sebíkovu onemocnění náklady značně vzrostly.

„Snažíme se synovi zajistit veškeré možné terapie, které by mu mohly být ku prospěchu. Mnoho z nich ale nehradí pojišťovna a jsou velmi drahé. Ergoterapie, Feldenkraisova metoda a platba za stacionář nás každá vyjdou měsíčně na několik tisíc. Nejdůležitější jsou však pro Sebíka zmiňované neurorehabilitace - týden, který na nich strávíme, vyjde na 36 tisíc. Před třemi lety jsme se proto rozhodli poprosit o pomoc Dobré anděly. Jejich měsíční příspěvky šetříme právě na tyto aktivity,“ doplňuje pan Petr s tím, že jsou si s manželkou plně vědomi i toho, že nesmí zapomínat ani na staršího syna Olivera, který je malému Sebastiánovi skvělým parťákem.

