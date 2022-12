Luboš Kastner, spolumajitel firmy Hospodska, která vlastní šest restaurací v Plzni, řekl Deníku, že na Štědrý den otevřou v centru Plzně Potrefenou husu a Lékárnu. „Obě provozovny mají velký počet štamgastů. Bereme to jako službu věrným hostům,“ vysvětlil Kastner. Otevřeno bude od 11 do 15 hodin. „V menu máme jídla, která se podávají na Štědrý den k obědu. Tedy kuba nebo čočka,“ doplnil Kastner. Rezervace už jsou naplněné. Další restaurace spadající pod značku Hospodska zůstanou zavřené. „Chceme našim lidem dopřát volno a klidné svátky,“ dodal Kastner.

S večeří má smůlu

Místo náročných domácích příprav vyrážela řadu let rodina Černých z Plzně na štědrovečerní večeři do restaurace U Pramenů v Plzni na Roudné. Tam letos ale večeře nepřipravují, sváteční menu v nabídce sice mají, zavírají však již v 16 hodin. Hlava rodiny Milan Černý místo na slavnostní večeři nesehnal ani nikde jinde. „Letos tedy večeříme doma. Návštěva restaurace byla vždy pohodlnější. Odpadla příprava jídla, smažení, úklid a větrání. Prostě jsme se oblékli, a s dětmi a prarodiči vyrazili. Po návratu domů se rozdaly dár-ky. Jít do hospody v poledne nemá smysl,“ uvedl Černý.

Rybí polévku, řízek, tradičního kubu, čočku najdou hosté v sobotu na jídelním lístku U Salzmannů. Otevřeno bude do 15 hodin. Nedaleký restaurant Rango otevře od 12 do 17 hodin.

Vařit během vánočních svátků nebude plzeňská divadelní restaurace Za oponou. „Jsme navázaní především na chvíle, kdy hraje divadlo. A během svátků se žádné představení konat nebude. Když se nehraje, chodí k nám o dost méně lidí. Proto na Vánoce zavíráme,“ uvedl vedoucí Hynek Macák. Zavřeno o Štědrém dnu má v Plzni také Comix, Uctívaný Velbloud, Na Parkánu, Purkmistr nebo Wallis.

Nával na Šumavě až po svátcích

Volno poskytla personálu restaurace v hotelu Šumava v Železné Rudě. „Chceme, aby zaměstnanci prožili Vánoce v klidu. Máme to tak nastavené každoročně. Během svátků ani v Železné Rudě navíc žádný nával není. Blázinec pak začne až po svátcích,“ uvedla provozní Štěpánka Štufková.

