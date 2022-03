Ubytovací kapacity pro ukrajinské uprchlíky se v Plzeňském kraji velice rychle ztenčují. Vedení kraje proto vyhledává další alternativy bydlení. Ve hře je také to, že bude oslovovat soukromníky, na celostátní úrovni pak budou hejtmani řešit i nouzové ubytování ve stanových táborech.

Podle hejtmana Rudolfa Špotáka se situace významně změnila kvůli tomu, že na začátku žádalo o ubytování pouze jednotky lidí, nyní se počty lidí bez střechy nad hlavou navyšují. „Mapujeme celou situaci, zda budeme směřovat další příchozí z Ukrajiny do státních a krajských kapacit, nebo budeme také oslovovat soukromý sektor a také jakým způsobem. To je samozřejmě ale důležité vyřešit dále i po stránce finanční,“ sdělil hejtman s tím, že se bude jednat o částkách v jednotkách až desítkách milionů korun.

Ochránci v šoku. Za rysa v mrazáku dostal šéf myslivců jen pokutu

Kraj zároveň zjišťuje kapacity nouzového ubytování, jako jsou tělocvičny a podobné prostory a reagovat bude dle situace. „Možnosti dalšího ubytování, především nouzového typu, jsou v jednání především na centrální úrovni a budou je také znovu řešit hejtmani s vládou,“ doplnila mluvčí kraje Eva Mertlová.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Plzni v Prioru do neděle odbavilo už více než 8200 utečenců, zhruba deset procent z nich potřebuje zajistit ubytování.

Eva Mertlová ale upozornila, že v Plzeňském kraji je uprchlíků mnohem více. Část z nich totiž KACPU neprošla, někteří se registrují přes odbor azylové a migrační politiky, kde jde zhruba 4 000 dalších osob. Přesné údaje má v evidenci cizinecká policie. „Problémem je v současnou chvíli především to, že nedokážeme predikovat, kolik lidí v daný den přijde, a proto se stává, že se v KACPU lidé hromadí a tvoří se nárazová fronta,“ řekl hejtman.

DEPO2015 patří tyto dny dětem, proměnilo se v obří hernu. Podívejte se

Třeba v Rokycanech se chystají ubytžovat uprchlíky do sokolovny, původně ale měli běženci najít útočiště v tělocvičně školy na Jižním předměstí. Členové krizového štábu ale původní rozhodnutí o ubytování uprchlíků přehodnotili. Profesionální hasiči tak stěhovali lehátka, spací pytle a další vybavení z tělocvičny do malého sálu sokolovny. „Diskuse byla dlouhá a převážil názor, že nebudeme paralyzovat devítiletku s bezmála třiceti třídami,“ uvedl starosta města Václav Kočí.

DÁVKY I PRÁCE

Uprchlíci se v Plzni vydávají také na úřad práce, přicházejí si pro mimořádné humanitární dávky ve výši 5000 korun na osobu. „V Plzeňském kraji už o tuto dávku zažádalo přes 4000 uprchlíků. Přes tisíc osob už si také zažádalo o pracovní povolení,“ informoval Tomáš Moravec z plzeňského úřadu práce.

Zájem o cestovní pasy je rekordní, Plzeň rozšiřuje možnosti objednání

Kraj bude v dlouhodobém horizontu řešit rovněž začleňování dětí do škol a školek. "V tuto chvíli jsme zřídili v domovech dětí a mládeže, kde jsou především v dopoledních hodinách volné kapacity, tzv. adaptační skupiny pro děti od 3 let a tam je možné děti uprchlíků přihlásit. Aktivity adaptačních skupin cílí na aklimatizaci dětí na území Plzeňského kraje a také na výuku českého jazyka tak, aby děti byly postupně schopny se začlenit do vzdělávání dle svého věku a možností," dodala mluvčí krajského úřadu.