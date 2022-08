„Nyní probíhá tvorba projektové dokumentace k provedení stavby, která by měla být hotova na konci září tak, aby se na začátku října mohla vypsat soutěž na dodavatele. Pokud budeme mít uzavřenou smlouvu s dodavatelem, splníme poslední požadavek NSA a uzavřeme smlouvu o dotaci,“ řekl Deníku přeštický starosta Karel Naxera s tím, že smlouva o dotaci musí být podepsána do konce letošního roku. „Stavět by se tedy mohlo začít už na začátku roku 2023 a v roce 2024 by mělo být hotovo,“ upřesnil Naxera.

Bazén by měl vyrůst v blízkosti Základní Školy Josefa Hlávky v ulici Na Jordáně. „Projekt počítá také s výukovým a relaxačním bazénem, dětským bazénem a brouzdalištěm. Kromě nezbytného hygienického zázemí bude návštěvníkům k dispozici rovněž občerstvení, infrasauna, finská sauna, solná pára a vonná pára,“ vyjmenoval starosta.

Cena stavby byla v loňském roce odhadnuta na cca 130 milionů korun, značnou část by měla pokrýt právě dotace, zbytek by doplatily Přeštice z městské kasy. „Přesnou částku se ale dozvíme, až bude vysoutěžený dodavatel,“ poznamenal Karel Naxera. Upozornil, že nespornou výhodou v době energetické krize je to, že bazén bude zásobený teplem z obnovitelných zdrojů ze systému přeštického centrálního zásobování.

O potřebě plaveckého areálu se v Přešticích hovoří už desítky let, poslední plán stavby dostal konkrétní obrysy až v roce 2014, kdy zastupitelstvo dalo souhlas k vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Přeštice čekají ale také na další významný projekt, a sice obchvat města, který by mělo Ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2024. Podle starosty by tak mohl bazén odvrátit úbytek lidí, kteří by už kvůli obchvatu neměli důvod do Přeštic zajíždět.

Na plavecký areál už se těší i paní Jana, dvaapadesátiletá obyvatelka Přeštic. „Máme tu snad všechny služby, jediné, co opravdu chybí je právě bazén. Doufám ale, že se v době krize stavba nezastaví a za dva roky už si budeme moci chodit zaplavat i v zimě,“ řekla Deníku.