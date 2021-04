"Proto jsme se rozhodli efektivně využít prostor v rámci areálu pivovaru a na místě této sladovny připravujeme volný prostor pro uskladnění palet a obalů a spolu s tím i parkování pro kamiony a nákladní auta, která distribuují naše výrobky," popsal Kovář s tím, že na jejím místě připravuje Prazdroj volný prostor pro uskladnění palet a obalů a spolu s tím i parkování pro kamiony a nákladní auta, která distribuují výrobky pivovaru.

Pivovar Gambrinus byl postaven v roce 1870 dle plánů Gustava Nobacka, ve stejném roce byla v areálu postavená také první sladovna Gambrinus (ta byla v osmdesátých letech 20. století zničena požárem). V roce 1894 byla firmě Müller&Kapsa zadána stavba druhé, nové sladovny, která byla dokončena o rok později a v dalších letech rozšiřována. V závěru války byly při náletu 17. dubna 1945 všechny objekty sladoven poškozeny. Po nejnutnějších opravách byla „nová“ sladovna dána do částečného provozu v roce 1946 a svému účelu sloužila do přelomu 80. a 90. let 20. století (kdy v areálu vznikla nová sladovna). Poté byla budova užívána jako skladovací prostor pro technický a údržbářský materiál, nebo jako sklad různého zboží.