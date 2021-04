V současné době tam stavební firma bourá starou zástavbu, ve které dříve sídlila např. prodejna nářadí a realitní kancelář.

Komplex by měl vypadat podobně jako nové bytové domy postavené v Poděbradově ulici směrem k autobusovému nádraží. „Bude i podobně vysoký, ale směrem ke Kovářské ulici se bude lehce snižovat. Je tam požadavek, aby budova navazovala na okolní zástavbu,“ řekl Deníku Petr Šaněk, jednatel kanceláře Archetiko, která projekt pro společnost Rezidence Poděbradova připravuje.

V komplexu by podle Šaňka mělo vzniknout až 50 bytů, vše však záleží na územním rozhodnutí od městského úřadu. „Abychom rozhodnutí obdrželi, musí se nejprve zbourat domy. Úřad totiž rozhodl, že až ve chvíli, kdy bude stará zástavba zbourána, bude se jednat o proluku a tu pak bude možné zastavět,“ vysvětlil projektant.

Poté by měla společnost obdržet stavební povolení a se stavbou by se mohlo začít v roce 2022.„Snaha samozřejmě je začít stavět co nejrychleji. Teoreticky, když by šlo vše bez prodlev a komplikací, tak bychom na konci roku mohli získat stavební povolení a příští rok by se mohlo začít stavět,“ informoval.

Šaněk však s jistou prodlevou počítá, protože část veřejnosti se proti bourání starých domů a výstavbě nových ostře vyhradila. „Projekt vyvolává vášně i na sociálních sítích. Pokud tedy vzniknou námitky a stavbě se bude zabraňovat, může to být cesta i na několik let,“ uzavřel.