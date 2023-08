Za obchodním centrem Plzeň Plaza se otevřel nový skatepark. V areálu za téměř 13,5 milionů korun si budou moci nejen skateboardisté, ale například i bikeři, freestyle koloběžkáři či bruslaři vyzkoušet unikátní prvky, podobné těm v USA či Skandinávii.

Za Plazou vyrostl v Plzni skatepark. Skejťáci ho zajeli hned při otevření | Video: Deník/Šimon Bukovjan

Skatepark byl slavnostně otevřen ve středu 9. srpna. „Na něco takového dlouhá léta čekala celá komunita skateboardistů a bikerů. Zajímavostí je hned několik unikátních betonových pumptrackových překážek tvořících celou sekci skateparku. Podobné projekty jsou k vidění především na severozápadě USA. V České republice, a dokonce i v Evropě jsou ale vcelku novinkou,“ uvedl při ceremoniálu primátor Plzně Roman Zarzycký.

„Firma, která rekonstrukci provedla, má celou řadu zkušeností z jiných realizací, a to i ze zahraničí. Je důležité, že se nejedná jen o stavaře, ale že jsou to právě i skejťáci. Přeji co nejméně vyražených zubů a zlomených kostí,“ dodal Aleš, Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Zdroj: Deník/Šimon Bukovjan

Realizaci projektu měla na starosti firma firma Bonidee MNG, s.r.o. „Je skvělé, že nám město Plzeň dovolilo tady udělat nějaké speciální prvky, které se nikde jinde po republice nebo v blízkém okolí naší země nenachází. Těší mě, že jsme projekt mohli dělat právě tady, neboť Plzeň má obrovskou skateboardovou komunitu,“ řekl Martin Loužecký, obchodní ředitel společnosti a spoluzakladatel projektu Skate World Better.

Na jezdce za Plazou čekají klasické překážky, jako jsou bangy či radiusy, i kulaté a hranaté kovové raily, tedy nízká kovová zábradlí pro jízdu na skateboard. Nechybí ani betonové pumptrackové překážky. Unikátní je tzv. žulový fragment v radiusu, který v žádném jiném skateparku v České republice není. Kolem hřiště je také umístěno pět žulových laviček. V okolí skateparku bude na podzim vysazena tráva.

Na realizaci spolupracovalo město i s profesionálními jezdci. Stavbu hradila Správa veřejného statku města Plzně, částkou 3,5 milionu korun na ni přispěl i městský obvod Plzeň 1. Právě tam by v Sokolovské ulici měl ještě tento rok být otevřen další skatepark, který ale bude o něco menší.