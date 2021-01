Americká korporace Ball, výrobce recyklovatelných hliníkových obalů, chce letos na jaře zahájit výstavbu nového výrobního závodu. Vznikne v nové průmyslové zóně v Plzni a vytvoří zhruba 200 pracovních míst. Závod za 170 milionů eur (přes 4,4 miliardy Kč) plánuje zahájit svůj provoz na podzim příštího roku.

| Foto: Ball Corporation

Nový závod se dvěma výrobními linkami by měl vyrůst ve vznikající 28hektarové průmyslové zóně Panattoni Pilsen Digital Park na ploše větší než 100 000 m2 bývalého brownfieldu. Plán výstavby je rozdělen do dvou fází. V té první by mělo vzniknout 150 nových pracovních míst a po dokončení druhé fáze by závod nabídl přibližně 200 kvalifikovaných strojírenských a inženýrských pracovních pozic. „Je to reakce na stoupající poptávku spotřebitelů, kteří od obalových materiálů na nápoje vyžadují stoprocentní recyklovatelnost,“ uvedl mediální zástupce investora Jakub Žižka. Výrobní kapacita nové továrny bude v první fázi 1,6 miliardy plechovek ročně, bude mít ale potenciál zvýšení produkce na dvojnásobek. Továrna bude podle Žižky vybavená nejnovějšími automatizovanými technologiemi. "Víme, že v regionu najdeme kvalifikované pracovníky, navíc v blízkosti našich klíčových zákazníků, kteří tak budou moci nadále využívat výhody našich nejmodernějších výrobních procesů a nápojových obalů špičkové kvality,“ uvedla prezidentka Ball Beverage Packaging EMEA Carey Causey s tím, že závod v Plzni je součástí širší strategie navyšování investic v celé oblasti EMEA (Evropa, Střední Východ a Afrika). „Do výrobní linky plánujeme nainstalovat sofistikované automatizované zařízení využívající nejmodernější technologie k minimalizaci dopadů na životní prostředí, což je v souladu s naším současným závazkem využívat v našich evropských závodech stoprocentně obnovitelné energie,“ doplnil Gerhard Mayer, viceprezident společnosti Ball Beverage Packaging EMEA.