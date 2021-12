Plzeňská praktická lékařka pro děti a dorost Veronika Jilichová Nová.Zdroj: MMPV úterý zahajuje očkování dětí i Fakultní nemocnice Plzeň, do Vánoc tak v Plzni budou naočkovány další desítky těch nejmladších.

Jedním z důvodů, proč očkovat i malé děti, je snaha vyhnout se závažnému průběhu onemocnění. „Víme, že u dětí onemocnění probíhá většinou mírně, ale je třeba věnovat pozornost faktu, že zhruba každé tisící dítě může mít těžký až život ohrožující průběh onemocnění,“ vysvětlila praktička.

Důležitým důvodem k vakcinaci je podle ní mimo jiné i riziko vzniku syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi asociovaného s covid-19 u dětí, známé pod zkratkou PIMS. Ten se u dětí může objevit za několik týdnů od nákazy. Očkování pomáhá před touto závažnou komplikací chránit. „Děti mívají obvykle horečky, bolest břicha, průjem, kožní příznaky, záněty spojivek a jsou ohrožené tím, že mohou dostat zánět srdečních cév a srdečního svalu. PIMS se vyskytuje vzácně a není vždy úplně snadné jej diagnostikovat,“ pokračovala Veronika Jilichová Nová.

Ve Fakultní nemocnici Plzeň začne v úterý očkování dětí od pěti let

„Bohužel je ve společnosti hojně rozšířený názor, že lepší, než se nechat očkovat, je onemocnění prodělat. To považuji za zvrácené. My přece chceme prevenci jakékoli nemoci. Chráníme se tím, že sportujeme, zdravě se stravujeme a snažíme se nenakazit se, ale hlavním nástrojem prevence je právě očkování, které zabrání závažným průběhům onemocnění. Proto má smysl očkovat. Platí to pro všechny generace,“ řekla lékařka s tím, že očkování je podle ní bezpečné i pro pětileté dítě. Vakcína je pro děti ve věku 5 až 11 let uzpůsobená a vyzkoušená. Obsahuje pouze třetinové množství antigenu než vakcína pro dospělé.

V ordinaci Veroniky Jilichové Nové se už od léta očkují děti od dvanácti let a vše probíhá bez problémů. „Dosud jsme nezaznamenali žádnou závažnou nežádoucí reakci u dětí ani u dospělých. Důležité je ale plánování. Vakcíny jsou dodávány v ampulích po více dávkách, proto nelze vždy přesně uspokojit termínové požadavky rodičů,“ dodala.

Očkování dětí by mělo být od ledna převážně v rukách praktických dětských lékařů. Ale bude probíhat i v krajských očkovacích centrech, v Sušici, Fakultní nemocnici Plzeň a na EUC Klinice Plzeň.

