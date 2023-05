Už jen dva dny zbývají do začátku tradičního Prima FRESH festivalu v Plzni, který opět přinese nejen možnost ochutnat skvělá jídla z nejlepších restaurací z celé republiky, ale také skvělá piva, vína, kávu či delikatesy.

O víkendu se v Plzni uskuteční další ročník Prima FRESH festivalu. | Foto: se svolením Prima FRESH festivalu

Oblíbený festival se opět vrací za Obchodní centrum Plaza, tentokrát ale s drobnou termínovou změnou. Oproti předchozím letem se uskuteční v pátek a v sobotu. V pátek je připraven program od 14 do 21 hodin, v sobotu od 10 do 20 hodin. Jediný vstup do festivalového areálu bude z nultého patra obchodního centra.

Návštěvníci se mohou těšit na nabídku legendárních restaurací v ČR, jakou jsou Café Imperial Zdeňka Pohlreicha, které bude mít společné menu s Valoria Restaurant, představí se Český Národní tým kuchařů a cukrářů, U Sapíků Restaurant a Marcel Ihnačák Restaurant. „Tato čtveřice podniků se na jednom místě jen tak nepotká, proto mají návštěvníci unikátní možnost ochutnat to nejlepší z gastronomie v České republice právě na Prima FRESH festivalu,“ zdůrazňuje ředitel festivalu Petr Jirásek.

Z lokálních restaurací se předvedou například Vinné bistro Beseda, mexická restaurace Pancho’s nebo indická Bombay Express, z těch zážitkových nebude opět chybět Extrémní catering. Svůj stánek s ukrajinskými specialitami bude mít charitativní projekt S Ukrajinou v srdci.

Ve festivalové kuchyni na hlavním pódiu si budou opět vařečku podávat hvězdy českého gastronomického nebe – Zdeněk Pohlreich, Veronika Besky, Pavel Berky, kuchaři Českého Národního týmu kuchařů a cukrářů, šéfredaktorka časopisu Prima FRESH Klára Michalová a herci seriálu ZOO. Na závěr bude vyhlášena i nejúspěšnější restaurace Prima FRESH festivalu Plzeň 2023.

V tomto roce také přibyla nová stage s názvem DeguStage. „Tam budou probíhat řízené vinné degustace pod vedením zkušených sommelierů a k vínům se budou párovat vybrané delikatesy s oceněním Great Taste,” láká návštěvníky Jirásek.

V pátek navíc zábavu rozproudí Lukáš Pavlásek s pořadem Na Stojáka a v sobotu vtrhne na pódium plzeňská kapela Děda Mládek Illegal Band.

V předprodeji stojí dvoudenní vstupenka spolu se skleničkou od Crystalexu z edice Prima FRESH festivalu 249 Kč. Dvoudenní vstup v předprodeji bez skleničky je za 199 Kč. Jednodenní vstup v předprodeji se sklenkou je za 199 Kč a bez skleničky za 150 Kč. Vstupenky budou v prodeji i na místě, a to pouze jednodenní za 150 Kč. Děti do 140 cm a ZTP mají vstup zdarma.

V celém festivalovém areálu se bude platit pouze bezhotovostně. „Nově bude možné platit kartou, hodinkami nebo mobilem po celém areálu. V případě, že budou mít návštěvníci pouze hotovost, bude potřeba si koupit festivalový náramek s čipem a dobít si ho v hotovosti,“ vysvětluje nové podmínky Petr Jirásek.