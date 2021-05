Průjezdné očkovací místo, takzvaný drive in, buduje Nemocnice Privamed ve svém areálu v Kotíkovské ulici v Plzni na Lochotíně. Buňky, ve kterých budou mít zdravotníci zázemí, se tam začaly instalovat v pondělí 10. května.

Stavba drive in očkovacího centra v Nemonici Privamed. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Drive in začne fungovat 17. května a v provozu bude od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin, 14. května tak definitivně skončí očkovací místo v nemocničním centru jednodenní chirurgie. "Všichni klienti, ať už přijedou autem nebo přijdou pěšky, již budou očkováni na novém místě, " zdůrazňuje mluvčí Nemocnice Privamed Eva Milerová. "Zatím jsme očkovali do 300 lidí denně, tedy až 1500 klientů za týden. Celkem jich bylo od 11. ledna do 5. května přesně 8199. Po otevření nového drive in budeme schopni naočkovat až 1200 lidí denně, pokud bude dostatek vakcín," vyčísluje mluvčí. Doporučuje, aby si klienti, pokud přijedou autem, sedli směrem k oknu rukou, do níž chtějí píchnout vakcínu a měli ideálně krátký rukáv, aby snadno odhalili rameno. "Klienti by měli počítat, že 30 minut po očkování musejí pro případ nežádoucích reakcí pod dohledem zdravotníků odpočívat, ať už na odstavném parkovišti v autě nebo ve stanu s židlemi," uvádí Eva Milerová s tím, že ideální by bylo, pokud si klienti stáhnou na webu nemocnice informovaný souhlas s očkováním, v klidu si ho doma přečtou, vyplní a dostaví se na místo už s ním. Urychlí tak úvodní proces očkování.