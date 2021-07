Ordinaci provozoval se svou ženou Monikou. Je možné, že dále praktikuje gynekologické služby jinde ve městě. O situaci informoval server irozhlas.cz.

Podle serveru však Simbartl nemá licenci a jeho firma ani není registrované jako lékařské zařízení, přesto nabízel ženám gynekologické služby. Irozhlas.cz získal i svěděctví matky jedné z klientek, podle níž se Simbartl nazýval lidovým léčitelem a prezentoval alternativní názory na těhotenství a porod. Muž však klientku i posílal na další vyšetření a podle vyjadřování neměla důvod si myslet, že by nešlo o pravého lékaře.

Dvojici loni v létě po vlastních zjištěních prověřovala policie pro neoprávněné podnikání, případ ale nakonec odložila - podle vyjádření pro irozhlas.cz nezjistila protiprávní jednání.

Podnět ke kontrole dostal i krajský úřad, ani ten však nic nezmohl. Simbartlovi požádali o odložení kontroly. „K další kontrole kvůli epidemii koronaviru nedošlo, a jelikož to není zdravotnické zařízení, nemají licenci, tak my ani nemáme, co kontrolovat," uvedla mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová pro irozhlas.cz.

Server oslovil i předsedu České gynekologické a porodnické společnosti Vladimíra Dvořáka, který netuší, jak takový případ řešit. „Divím se, že v tom kraj nevidí žádný problém. Česká lékařská komora na něj nemůže, protože není lékař. Já si myslím, že velkou roli v tom bude mít jeho manželka, která je porodní asistentka, která o gynekologii něco ví, tak ho asi nějak zaučila. Jestli ženám říká, že není doktor, tak se obávám, že na něj bude každý krátký.“