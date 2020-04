Do té doby chce uplatňovat benevolentnější přístup a zaměřit se hlavně na informování řidičů.

„Neoprávněné stání v těchto dnech v modrých zónách chceme zatím řešit spíše domluvou, řidiči dostanou lístek s upozorněním za stěrač vozu. Dáváme tak občanům pár dnů na to, aby obnovení platnosti parkovacího řádu zaregistrovali,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Město Plzeň nyní také připravuje návrh, kterým chce nahradit držitelům parkovacích rezidenčních karet na území města Plzně to, že po několik týdnů nemohli parkovat tam, kde jim umožňovaly modré zóny. „Najdeme způsob, jak to udělat, plánujeme, že prodloužíme platnosti karet o počet dní, kdy byl parkovací řád zneplatněn, bude to dělat zhruba šest týdnů,“ doplnil Michal Vozobule.

Město se tak vrací k systému, jenž platil do 15. března 2020, než účinnost parkovacího řádu zakázala vláda v souvislosti s nouzovým stavem. Nařízené zrušení parkovacího řádu znamená pro město Plzeň finanční výpadek zhruba 4,5 až 4,7 milionu korun.