"Snažil se o zastavení první světové války, ale jeho mírová jednání byla stejně neúspěšná jako jeho úsilí o národnostní smír v hroutící se monarchii. Po zániku Rakouska-Uherska koncem roku 1918 musel odejít do exilu. Zemřel na zápal plic na portugalské Madeiře 1. dubna 1922. Byl to muž, který je tak trochu opomíjen, a my se rozhodli připomenout ho alespoň touto cestou," uvedl Miroslav Mach, spolumajitel skupiny Privamed, která vlastní i polikliniku na Doubravce.

Sochu, která měří 2,4 metru, váží zhruba 1,3 tuny a je z božanovského pískovce, vytvořila sochařka Jitka Stoklasová se svým manželem. „Sochu Karla I. jsme chtěli pojmout v co nejjednodušších liniích. Původně jsme měli přichystaný model z hlíny, který ho představoval jako světce. Pak jsme se se zadavateli dohodli, že bude znázorněn jako panovník. Uvědomujeme si, že atributy jsou nedílnou součástí díla, ale nejdůležitější musí zůstat portrét duše. Proto jsme kladli důraz na jednoduchost, ale vznešenost celkového provedení,“ říká sochařka.

V kraji začalo klání o stavbu roku. Zájemci se mohou hlásit do konce května

Nejdůležitější byl podle ní při tvorbě výraz obličeje, v němž zůstanou otištěny smutek, víra i naděje. „Snad se nám to podařilo. Téměř rok jsme se snažili o Karlovi I. zjistit co nejvíce, téměř rok jsme s Karlem I. žili. A to i když jsme zrovna nedělali jeho sochu. V souvislosti s hledáním informací o osobnosti Karla I. je nám čím dál tím jasnější, že je světec této moderní doby a že jeho odkaz je v současnosti pro naši společnost důležitý víc než kdy jindy. A o to jsme se vlastně po celou dobu tvorby snažili. Aby jeho odkaz mohl skrze naše dílo k lidem dál promlouvat,“ zdůrazňuje sochařka.