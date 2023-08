Martina Strnada tahle důvěra těší, ostatně zákazníkům nabízí zmrzlinu dvanáct měsíců v roce. Zdůrazňuje, že je vyrobena řemeslným způsobem bez použití průmyslových barviv a umělých aromat. „Od letošní sezony máme ve výdeji pravidelně i zmrzlinový sorbet připravený bez bílého cukru, s použitím stevie a březového cukru. Tato zmrzlina je vhodná i pro diabetiky," láká majitel zmrzlinárny a pokračuje: „Ovoce jako jsou jahody, maliny, ostružiny, angrešt, rybíz či borůvky nakupuji v sezoně nejraději z místních zdrojů, aby cesta z pole až do výdeje byla co nejkratší.“

Zdroj: Deník/Šimon Bukovjan

Zvláštní pozornost věnuje plzeňský podnikatel veganským zákazníkům. Nabízí pro ně nejen klasické sorbety, ale také zmrzliny krémového typu, které jsou vyrobeny z kombinace rostlinných mlék. Jeho Vegan Crema má podle něj plnou chuť srovnatelnou s tradičními zmrzlinami z kravského mléka, což potvrzují i ‚nevegani‘, kteří si tuto alternativu oblíbili. „Na rozdíl od některých jiných zmrzlin nevykazuje pocit ‚vodovatosti‘, který u veganských zmrzlin bývá občas známý,“ říká muž, který svou vlastní zmrzlinovou výrobu pod značkou Campione otevřel v roce 2019.

Martin Strnad také vysvětluje rozdíl mezi zmrzlinou a italským gelatem. Ten prý spočívá nejen v chuťových odlišnostech, ale hlavně ve složení a výrobním postupu. Zatímco většina komerčně prodávaných zmrzlin je dnes vyráběna z hotových směsí, u gelata je situace jiná. „Gelato je chuťově výraznější, má krémovou konzistenci a díky tomu, že obsahuje pouze skutečné suroviny, a ne umělá dochucovadla či barviva, může se každá várka lišit. To umožňuje hostům zažívat pokaždé jinou chuť a vůni, což rozhodně nepovažuji za nevýhodu,“ vysvětluje.

V Plzni můžete objevit i další výborné zmrzliny. V anketě Deníku se na druhém místě umístila zmrzlinárna Plzeňský skleník v Šafaříkových sadech. Sami zákazníci doporučovali především skvělou točenou vanilkovou. „Je fakt výborná, super poměr cena výkon,“ pochvalovala si třeba studentka Linda Žáková, která si v létě přivydělávala kousek od skleníku na festivalu Divadelní léto. Na výběr tady mají ze čtyř druhů, které pravidelně obměňují. „Odebíráme zmrzlinové základy, a ty si pak doděláváme sami,“ vysvětluje sympatická zmrzlinářka Alžběta.

Vanilková, jahodová nebo mango. Zmrzlinový stánek patří ke koloritu Doubravky

Na třetím místě se umístila zmrzlinárna Kolombina v Rooseveltově ulici, jenž také získala mnoho prestižních oceněních. Můžete si vybrat například domácí nanuk nebo kopečkovou, kterou si pochvaluje i jeden z návštěvníků místní zmrzlinárny. „Je fakt dobrá, kolegové z práce ji doporučují. Mám první v roce, určitě doražte také,“ propaguje místní zmrzlinárnu Jaroslav.

Řada zákazníků pak nedá dopustit na točenou zmrzlinu ze stánku v Plzni na Doubravce. Někteří dokonce tvrdí, že tady mají nejlepší vanilkovou zmrzlinu v Plzni. Možná i proto, že zmrzlina se tu nevyrábí z práškových polotovarů. „To, že se naše zmrzlina připravuje tradičním postupem, má samozřejmě velký vliv zejména na její hebkou strukturu. Práškové zmrzliny mohou být chuťově také výborné, ale marná sláva, ten prášek prostě vnímáte. Receptura naší vanilkové zmrzliny se ladí více než dvě desetiletí, možná i to přispívá k jejímu úspěchu," vysvětluje majitel Marek Žádník.

Prostor se tu najde i pro speciality, například ne zcela běžnou zmrzlinu skořicovou, která prý vyniká zejména ve spojení s jablkem nebo čokoládou. „A od loňska nabízíme ovocnou zmrzlinu z u nás méně známého exotického ovoce růžová guava,“ připomíná Marek Žádník.

Želví zahrádka u Sycheráku nabídne nejen pohled na želvy, ale i luxusní zmrzlinu

Na dobrou zmrzlinu si ovšem můžete zajet i do řady dalších měst na Plzeňsku. Za zmínku stojí třeba zmrzlinárna v Dobřanech, která patří mezi nejoblíbenější v celém kraji. „Za 20 let jsme vyrobili přes 200 příchutí,“ říká majitelka Lenka Ždáňská. Místní zmrzlina zaujala natolik, že si jí všiml i odborník na gastronomii Lukáš Hejlík, který ji i přes krátké fungování zahrnul do svého průvodce Gastromapa Lukáše Hejlíka 555. A zmrzlina má úspěch i u místních. "Na zmrzku tam chodím od úplných začátků, kdy byl stánek ještě při hlavní silnici. Za ta léta mi pořád nepřestala chutnat, a když jdu kolem vždycky si dám,“ směje se místní rodačka Aneta Vozárová.

TOP 11 zmrzlináren v Plzni a okolí podle Deníku:

- Zmrzlinářství Campione Gelato (Plzeň – centrum)

- Zmrzlinárna Plzeňský skleník (Plzeň – centrum)

- Zmrzlinárna Kolombina (Plzeň – centrum)

- Kavárna Pod Věží (Plzeň – centrum)

- Eis Caffé Parenzo (Plzeň – centrum)

- Točená zmrzlina (Plzeň-Doubravka)

- Dobřanská zmrzlina (Dobřany)

- Zmrzlinárna Ta nejlepší (Doudlevce)

- Zmrzlinárna U školy (Chotíkov)

- Cukrárna – Výrobna U Samků (Zruč – Senec)

- Točená zmrzlina Kozolupy (Kozolupy)