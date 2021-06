Bouřlivou diskuzi mezi zastupiteli města Plzně vyvolala v pondělí otázka ohledně zavedení jednočlenných hlídek na celém území krajské metropole. I přesto, že se plán na jejich zavedení, který je součástí koncepce řízení městské policie na období 2021 až 2024, setkal s vlnou nevole ze strany některých opozičních zastupitelů, byl po dvou a půl hodinách jednání nakonec schválen.

Pro Plzeňany bude podle šéfa městské policie Petra Vlka zavedení jednočlenných hlídek, které by sloužily pouze ve dne, pozitivní zprávou. „Podle statistických informací je Plzeň bezpečnou lokalitou, ale výsledky průzkumu veřejného mínění vedené za účelem zjištění vnímání pocitu bezpečí jejích obyvatel se od statistických dat dost liší. Jednoduchým řešením při zachování současné struktury by se mohlo jevit navýšení počtu strážníků a s tím i související počet hlídek v ulicích. Vhodnější je ale cesta určité restrukturalizace stávajících sil a prostředků, kde by se mělo zejména jednat o využívání jednočlenných hlídek, a to hlavně v denní době,“ uvedl Vlk. „Z psychologického hlediska může občan jednočlennou hlídku vnímat pozitivně, s tím, že strážník může vykonávat službu sám a nehrozí tedy žádné nebezpečí. Navíc už dnes fungují na některých místech v Plzni jednočlenné hlídky – máme přece psovody, „botičkáře“ nebo cyklohlídky, takže koncepce nepřináší zase tolik nového,“ dodal šéf plzeňských strážníků.

Opozice však upozorňovala na fakt, že je celá koncepce postavena na řadě domněnek. „Postrádá podloženou argumentaci. Myslím, že přítomnost osamocených strážníků nutně v občanech nevyvolává pocit, že jsou v bezpečí a nic jim nehrozí. Domněnek je v dokumentu ale víc,“ upozorňoval v pondělí například Pavel Bosák (Piráti). „Rád bych věděl, jak bude postupovat jednočlenná hlídka, konkrétně žena, která bude na své pravidelné obchůzce, a narazí na nějakého výtržníka,“ řekl Pirát Petr Vileta. „Jednočlenné hlídky nebudou samozřejmě vysílané do rizikových oblastí,“ sdělil radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.

Proti plánu zavést ve městě jednočlenné hlídky se postavila také řada plzeňských strážníků. Ti dokonce sepsali petici, ve které požadují zachování dvoučlenných hlídek. „Strážníci řeší celé spektrum činností a nikdy dopředu neví, jakou situaci budou ten den řešit. Jeden strážník není schopen řešit například skupinku opilců nebo nějakou jinou nenadálou situaci,“ uvedl včera jeden z petentů.

Zavedení většího počtu jednočlenných hlídek bylo v pondělí nakonec schváleno. Pro hlasovalo 27 zastupitelů, proti 11 a dva se hlasování zdrželi.