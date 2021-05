Chytrá tramvaj by měla být bezpečnější nejen pro cestující, ale také pro chodce, a to díky čidlům v podobě kamer, lidarů (metoda dálkového měření vzdálenosti, pozn. red.) a radarů, které dokážou reagovat na pohyb rychleji než lidský mozek.

„Na rozdíl od autonomních aut má autopilot v tramvaji mnohem jednodušší práci. Pohybuje se po stále stejné trase, se kterou průběžně komunikuje pomocí senzorů, a nemusí řešit tolik proměnných, které by do řízení vstupovaly. Zkušenosti ze zahraničí potvrzují, že díky omezení lidské chyby je doprava skutečně bezpečnější a plynulejší,“ vysvětlil 1. náměstek primátora a předseda představenstva Plzeňských městských dopravních podniků Roman Zarzycký.

Novou tramvaj pro Plzeň vyvíjí Škoda Transportation. Vozy jsou plně klimatizované s pěti dvoukřídlými dveřmi na obou stranách. Tramvaje ForCity Smart odpovídají nejnovějším evropským normám, včetně požadavků na nehořlavost použitých materiálů, na pevnost skříní vozidel nebo odolnost skříně vozidla proti nárazu. „Například skelet čela vozidla je navržen tak, aby více chránil řidiče a cestující v případě kolizí a současně byl ohleduplný i k dalším účastníkům dopravy,“ informovala mluvčí plzeňského magistrátu Adriana Jarošová.

Plzeň se zapojila do programu 5G pro 5 měst a díky tomu začala společnost O2 Czech Republic město pokrývat sítěmi 5G. V Plzni by tak měla vzniknout unikátní živá laboratoř, která bude v reálném prostředí testovat nejrůznější modely chytré dopravy. „Obyvatelé a návštěvníci našeho města se tak jako první v Evropě budou moct setkat s ojedinělým ekosystémem propojujícím chytré tramvaje, křižovatky, zastávky nebo dokonce celou chytrou ulici. Přidat by se měly i vozy integrovaného záchranného systému,“ popsal radní pro Smart City Vlastimil Gola. Díky projektu Dopravní mobilita budoucnosti tak vznikne první chytré město tohoto druhu v Česku.