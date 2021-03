Záleží však na místě, které preferovali pro očkování. V některých zařízeních dostalo vakcínu již více než 45 procent zaměstnanců, ale jsou i takové školy, kde bylo první dávkou naočkováno pouze 18 procent pracovníků.

„Považuji za klíčovou společenskou prioritu, aby se děti vrátily co nejdříve do škol. Musejí však k tomu být zajištěné takové podmínky, které budou minimalizovat možnost nákazy koronavirem ve školách. Proto je důležité urychleně zajistit očkování učitelů a také se připravit na testování žáků. Pro nás je nyní důležité, aby celým očkováním prošly mezi prvními školy, které zajišťují péči o vybrané děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, strategické infrastruktury a dalších nezbytných složek,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. Pro tyto pracovníky Plzeň dosud zajistila dobrovolné testování, od nynějška již bude povinné. Školy je musí zajistit do 31. března. Testování bude možné ukončit až po naočkování druhé dávky vakcíny a následné čtrnáctidenní lhůtě.

Ačkoliv zatím není jasné, kdy se mateřské a základní školy pro děti a žáky opět otevřou, školy jsou na zahájení provozu připravené. „Je zajištěna dezinfekce, dodržování všech protiepidemických opatření i výuka v homogenních skupinách. Školy již mají k dispozici i celostátní metodiku k zápisům do základních škol na duben a k zápisům do mateřských škol na květen. Připravují tedy podmínky pro zápisy, které se v zásadě uskuteční stejně jako v loňském roce, a to bez přítomnosti budoucích žáků. Všechny informace rodiče najdou na webových stránkách škol,“ doplnila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Stále není vyjasněno, jaké budou podmínky testování žáků základních škol při jejich opětovném návratu. „Bez znalosti těchto informací a dodávky testů zatím připravují ve školách jen vhodné prostory, kde by se testování žáků mohlo konat, řeší prostory určené pro děti, které z testování vyjdou jako pozitivní a budou muset odděleně vyčkat na vyzvednutí. Připravují si i ochranné pomůcky na proces testování, jako jsou ochranné rukavice, dezinfekce a pytle na sběr použitých testů a podobně,“ doplnila vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škrlantová.

Město Plzeň je zřizovatelem 26 základních škol, z nichž u šesti z nich funguje i mateřská škola, a dalších 40 samostatných mateřských škol. Ve všech školách pracuje celkem 2801 zaměstnanců, z toho je 1910 pedagogů včetně jejich asistentů.