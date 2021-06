Revitalizace čtyř hektarů kolem ulic Línská a Kreuzmannova začala v únoru 2020, druhá etapa zahrnující deset bytových domů bude dokončena do září 2022. Do nových bytů v Zátiší se budou stěhovat také starousedlíci z připravované druhé etapy, kteří měli zájem v původní lokalitě zůstat. Tři z nich si byty v pondělí 31. května převzali.

„Bydlela jsem přes ulici celých 10 let. Když jsme dostali nabídku jít žít do nových bytů, ani vteřinu jsem neváhala,“ řekla Věra Pašková, která v pondělí na místě se zástupci města podepsala nájemní smlouvu. „Je to sice menší byt, než jsme měli teď, ale v našem starém bytě už se všechno rozpadalo, takže to bude určitě velký rozdíl. Navíc je to přes ulici, takže stěhování bude snadné,“ dodala dcera Zuzana s tím, že do půlky června bude rodina přestěhovaná.

„Jde o mimořádný počin, který svým významem překračuje hranice města Plzně. Projekt Plzeň kompletně financuje ze svého rozpočtu, a to i díky financím z prodeje bytů v lokalitě Sylván, které stavěla v letech 2002 až 2005 s dotací státu. Město v oblasti, které se kdysi říkalo Kvítečkov, vybudovalo v podstatě malou čtvrť se svým vlastním obchodem. Nové domy nahradily ty původní postavené po válce jen jako dočasné provizorium,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

„První etapa zahrnovala výstavbu bytových domů 1 až 7 a 18 a výměníkovou stanici tepla. Byty jsou o velikosti 1+kk a 2+kk. Celkové náklady revitalizace území Línská – Kreuzmannova jsou vyčísleny na 405,7 milionu korun s DPH. První etapa vyšla na 192,5 milionu korun s DPH. Druhá etapa, která zahrnuje deset bytových domů bude dokončena do září příštího roku. Součástí bytových domů je také obchod na ploše 118 metrů čtverečních, který by měl občanům sloužit od podzimu letošního roku. Byty jsou vybaveny vždy koupelnou a kuchyní s kuchyňskou linkou. Součástí každého bytu je balkón či terasa a sklepní kóje,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář a dodal: „Nyní navazujeme druhou etapou, která začne demolicí zbývajících 14 domů, jejichž nájemníci se přestěhují do nových bytů.“

„Lokalita Zátiší je z pohledu bytové a sociální politiky zcela unikátním projektem. Nové bydlení bude určeno zejména pro cílové skupiny z Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016–2020. Zájem o nové byty v Zátiší byl enormní, na zveřejněné byty bylo celkem přijato 418 přihlášek. Z celkem 77 bytů máme v současné chvíli rozděleno 72 bytů. Osm bytů je pro osoby s hendikepem, 11 bytů pro seniory, čtyři jsou startovací byty pro mladé domácnosti do 35 let věku, čtyři byty pro osoby starší 50 let, deset bytů bezbariérových, osm bytů pro osoby pečující o postižené dítě. Pro starousedlíky z lokality Zátiší jsme vyčlenili 32 bytů. Starousedlíci, kteří projevili zájem zůstat v Zátiší, obsadili 20 bytů. Část zbylých bytů byla zveřejněna pro skupinu od 35 let a použita na přednostní řešení pro občany, kteří z opodstatněných důvodů potřebují pomoc sociálního pracovníka. Starousedlíci se budou stěhovat do nových bytů v první polovině června, a to z důvodu potřeby začít s demolicí starých domů, ostatní se budou stěhovat od července,“ upřesnil radní pro ekonomiku David Šlouf.

Měsíční nájemné u bytů bezbariérových, bytů pro seniory a bytů pro osoby se zdravotním postižením bude činit 50 korun za metr čtvereční, pro všechny ostatní byty bude měsíční nájemné v sazbě odpovídající výši nájemného u ostatních standardních bytů ve vlastnictví města Plzně s meziročním nárůstem. Od 1. března letošního roku se jedná o sazbu 92,07 korun za metr čtvereční. Rozměry standartních bytů budou 2+kk ca 49 m2 a 1+kk ca 36 m2, u bytů bezbariérových v přízemí budou rozměry bytů 1+kk ca 49 m2, 2+kk 74 m2. „V době, kdy se Česko vyznamenává největší nedostupností bydlení v Evropě, Plzeň ukazuje cestu. Vedení města Plzně nečeká, zda vláda naplní letité proklamace o podpoře dostupného a sociálního bydleni, a koná. Pro obyvatele v nepříznivé životní situaci, ať jde o seniory, rodiče samoživitele nebo osoby se zdravotním postižením, ale také pro mladé rodiny s dětmi město postavilo nové byty v lokalitě Zátiší. Zatímco hlavní město Praha teprve nyní rozjíždí výstavbu 28 městských bytů ve dvou objektech a další velká města, jako je Brno a Ostrava, až v posledních měsících nabídly nově postavené a kompletně rekonstruované městské bydlení, Plzeň v Zátiší dokončila první fázi zdaleka největšího rozvojového projektu obecního sociálního a dostupného bydlení v Česku, který po dokončení nabídne domov pro téměř pět set obyvatel,“ vysvětlil Luděk Sýkora z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a autor Analýzy prostorové segregace na území města Plzně.

Mění se nejen lokalita Zátiší, ale i její okolí. V blízkosti mají občané možnost odpočinku v lokalitě Slovanského údolí, pro kterou město zpracovalo územní studii Vejprnický potok. „Studie obsahuje mimo jiné koncept rozvržení údolí s rozčleněním míst, kde by bylo vhodné umístit oddychové zóny, dále také obyvateli žádané stezky pro pěší i pro cyklisty. Navrhuje i prostor vhodný pro pobytové louky, jezírka nebo mokřady,“ řekl Šindelář. Krajináři ve studii navrhli i umístit v lokalitě několik architektonických prvků, jako jsou například altán, dětské hřiště s blízkým ovocným sadem či takzvané „Robinsonádní hřiště“ tematicky laděné do známého příběhu. V údolí by dle studie mohl být i přírodní amfiteátr. Už letos město začalo s intenzivnější údržbou území, navazovat bude příprava cyklostezky a dalších pěších tras.