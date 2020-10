Podle mluvčí krajského úřadu Aleny Marešové se voleb ve drive-in centrech zúčastnilo 267 lidí. „Vše bylo bez problému, nikde nenastaly žádné potíže,“ sdělila Marešová.

Například v Klatovech se v areálu Správy a údržby silnic kvůli volbám žádné kolony nekonaly. „Máme tady dvě hlídky, abychom korigovaly případné kolony, ale zatím to není třeba,“ uvedl jeden z policistů, kteří na místě dohlíželi na pořádek.

První volič přijel až po deváté hodině, i když volební komise byla na místě přichystaná již od sedmi. Následně během dvaceti minut odvolili lidé z dalších tří aut.

Lidé se shodují, že pokud by byli nakažení, tak by zvolili jako možnost volení právě drive-in. „Nedovedu si představit, že by k nám do paneláku přijeli zamaskovaní v oblecích lidé s urnou. To by bylo v baráku pozdvižení a my bychom měli peklo, každý by si na nás hned ukazoval a vyhýbali se nám,“ sdělila Klatovanka Petra Poláková.

Velký zájem nebyl po ránu ani v Rokycanech. „Zatím registrujeme pět lidí, kteří vhodili lístek do přenosné urny,“ potvrdila úřednice za stolkem.

Občané v karanténě nebo izolaci, kteří se do drive-in centra nemohli dostavit vlastním vozem, mohou odvolit do zvláštní přenosné volební schránky. „Pro tuto možnost je nutné požádat o zajištění krajský úřad, který zajistil pro tyto účely speciální telefonní linky,“ informovala mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová.

Zájemci se mohou zaregistrovat ještě do čtvrtečních 20 hodin na telefonním čísle 377 195 562 nebo na 377 195 486.