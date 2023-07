Unikátní herní expozici Letní kostky v DEPU připravila na léto plzeňská kulturní a kreativní zóna DEPO2015 ve spolupráci se společností Czech Repubrick.

Foto: DEPO2015

Dětská interaktivní výstava z Lego kostek pro malé i velké stavitele, spojená s digitálními a světelnými herními prvky, zavede návštěvníky všech věkových kategorií do světa kreativity, kde mohou stavět a kombinovat, co jim jen fantazie dovolí. Herní výstava je otevřená do 31. srpna každý den od půl 10.30 do 18 hodin.

„Letní kostky v DEPU navazují na koncept herny s kostkami Lego, kterou jsme společně s Czech Repubrick v DEPO2015 úspěšně premiérovali letos v únoru. Na rozdíl od klasických výstav modelů z Lego kostek, na které se Czech Repubrick primárně zaměřuje, jsme zkusili udělat jiný, herní model. Zájem veřejnost byl obrovský. Proto jsme se rozhodli hernu rozšířit, doplnit ji unikátní interaktivní UV projekcí a místo jednoho měsíce ji protáhnout na téměř celé prázdniny,“ popisuje vznik expozice Jan Štěpán, programový ředitel DEPO2015.

V herní části čeká na návštěvníky rozmanitý svět Lego kostek. Rozdělen je na stanoviště podle věku dětí i zaměření. Pro ty úplně nejmenší od 18 měsíců je připraven baby koutek s vláčkem nebo bazény s Lego Duplo, do kterých se mohou doslova ponořit. Na starší děti čeká stavitelská dílna s unikátními bílými kostkami s úkolem postavit co nejdůmyslnější most. Nechybí ani dílna s mini dílky Lego Dots, které rozvíjejí tvůrčí a designérské dovednosti, nebo hlavolamy se zadanými úkoly, jež je potřeba splnit a zapojit tak do hry kreativní myšlení a fantazii.

Úplnou novinkou je speciální interaktivní UV projekce. Ta byla upravena na míru přímo pro tuto expozici a v této podobě je představena ve světové premiéře. Jedná se o uzavřený prostor, black box, ve kterém zní podmanivý hudební podkres. Na zemi je umístěn černý koberec, na kterém mohou návštěvníci vytvářet rozmanité obrazce ze speciálního svítícího písku. Novinkou je, že tyto kresby lze doplňovat také stavbami ze svítících Lego kostek a tvořit tak nejen 2D, ale i 3D objekty. „Všetko, čo sa na zemi kreslí je v reálnom čase premietané na stenu v kaleidoskopických obrazcoch. Výsledkom je kontinuálne sa meniace umelecké dielo, ktoré tvorcami sú sami návštěvníci,“ popisuje instalaci nazvanou UV Upgrade její autor, slovenský designér a architekt Juraj Horňák, který se ve své tvorbě věnuje návrhům her a hravých interaktivních instalací ve veřejném prostoru.

Pro větší návštěvnický komfort jsou vstupy organizovány do hodinu a půl dlouhých časových slotů. Vstupenky se tak kupují na konkrétní čas. Z kapacitních důvodů je doporučeno zakoupit vstupenky předem na www.goout.cz, k dostání jsou ale i na místě.