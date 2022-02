V pátek byl v plzeňském nočním klubu nečekaný nával, bylo plno až do rána. ,,Zatím to byl jen jeden večer, takže nemůžeme usuzovat, jak to bude dál celkově. Ale včera, oproti předchozím měsícům, kdy bylo rozvolněno jen pro očkované, přišlo zhruba dvakrát tolik lidí než předtím.“ komentoval situaci v sobotu 12 února majitel baru No limit Jiří Pechr.