Sylvánská ulice vede od okružní křižovatky Na Chmelnicích k další nově vzniklé okružní křižovatce pod Sylvánským vrchem. Odsud se pak řidiči snadno dostanou na novýměstský okruh, to už ovšem pojedou po ulici Na Ryzlinku.

Pojmenování Sylvánská obyvatele Severního Předměstí tolik nepřekvapí. Poblíž se totiž nachází Sylvánský vrch. Pak je tu také část města, která v uplynulých desetiletích vyrostla za sídlištěm Vinice, a tu znají Plzeňané jako Sylván. „Sylvánská ulice sem patří, logicky navazuje na zdejší místní názvy,“ uvedl místostarosta prvního plzeňského obvodu Jiří Uhlík, v jehož gesci je doprava.

Ulice, která pokračuje k okruhu, se pak jmenuje Na Ryzlinku. „Je to název, který zapadá do vinného názvosloví v okolí. Vždyť už název čtvrti Vinice souvisí s pěstováním vinné révy v této oblasti v minulosti,“ uvedl další místostarosta Jedničky Jiří Rezek, který s pojmenováním nové ulice přišel. Podobné názvosloví je v celém okolí. „Jmenujme třeba Mutěnickou, Znojemskou, Mikulovskou či Pálavskou ulici. A možná to i turisty překvapí, že Plzeň, hlavní světové město piva, se tímto poměrně hlasitě spojuje s vínem,“ usmívá se Rezek. Ryzlink podle jeho slov odkazuje na jedny z nejpopulárnějších odrůd bílých vín, ryzlink vlašský a rýnský.

Západní okruh města Plzně začnou řidiči využívat od neděle 19. února, na kdy je plánované slavnostní otevření. Celý okruh je dlouhý 5,9 km, přičemž právě dokončovaná druhá etapa má téměř 3,5 km a vyšla na 2,2 mld. korun. Největší význam této dopravní stavby spočívá v odvedení dopravy z přetížené Karlovarské a Klatovské třídy. Druhá etapa navazuje na první, která v roce 2014 propojila Bory, Skvrňany a Křimice. Zde vznikla ulice s názvem Regensburská a ten ponese i nová část okruhu, která vede až ke Studentské ulici.