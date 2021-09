Naproti tomu do budoucnosti zamíří účastníci přednášky Člověk a energie v 21. století, kteří si budou moci na modelech vyzkoušet funkci různých typů vodních motorů, větrných turbín a solárních systémů. „Futuristická bude i expozice Ze života hmyzu s miniaturními magnetickými roboty, kteří mají velký potenciál pomáhat v budoucnosti v medicíně i při výrobních procesech,“ pokračovala mluvčí.

Návštěvníci se například díky workshopu Fyzika včera, dnes a zítra dozvědí, jak naši předkové měřili čas. Do minulosti je zavedou rovněž archeologové Fakulty filozofické, kteří zvou na komentovanou ukázku Čas artefaktů. „Představí zajímavé artefakty z různých období naší minulosti, vysvětlí, jaké metody používají k určení jejich stáří, a budou se také věnovat roli artefaktů při sledování času,“ uvedla mluvčí univerzity Šárka Stará.

Na rozdíl od loňského on-line ročníku může letošní Noc vědců v areálu kampusu Západočeské univerzity v Plzni na Borech navštívit široká veřejnost. Hostit ji budou v pátek 24. září od 17 do 22 hodin všechny tři technické fakulty univerzity – strojní, elektrotechnická a aplikovaných věd. Na náplni plzeňské části programu celoevropské akce, který tentokrát spojuje téma Čas, se ale podílí také týmy ostatních fakult.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.