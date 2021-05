Deník na návštěvěZdroj: Deník

Jaké významné investiční akce v letošním roce chystáte?

Letos máme v rozpočtu zahrnuté stavební akce za necelých 59 milionů korun. Tento rok bychom chtěli zahájit výstavbu městské sportovní haly za 56 milionů korun, která by měla být dokončená příští rok v srpnu. Přičemž letošní etapa vyjde na 10 a půl milionu korun. Měli bychom rovněž začít s rekonstrukcí tréninkového hřiště s umělým povrchem na fotbalovém stadionu, k tomu ale ještě potřebujeme odkoupit dva pozemky od státu. Zadali jsme projektovou dokumentaci na výstavbu vodovodu do Doubravy (část Nýřan, pozn. red.), tam už totiž do některých rodinných domů musíme dovážet vodu. Vlivem sucha tam některým obyvatelům vyschly studny. Společně s Povodím Vltavy připravujeme projekt na revitalizaci Vejprnického potoka. Jeho betonové koryto už je v havarijním stavu, na některých místech by mělo být uděláno v přírodním stylu, tak aby se voda z okolních pozemků do potoka přirozeně vsakovala.

Momentálně také opravujete budovu radnice…

Ano. Je památkově chráněná a rekonstrukce vyjde na zhruba 18 milionů korun. Budova získá novou fasádu a okna. Památkáři dohledali fotografie z konce 19. století, podle nichž bude opravena nejen radnice, ale také prostranství před ní. Upraví se rovněž schodiště, tak aby tam měli komfortní přístup i starší občané.

Jsou nějaké investice, které jste museli kvůli koronakrizi odložit nebo zrušit?

Určitě ne. Vždy jsme mysleli na zadní vrátka, a vytvářeli si proto dostatek rezervních zdrojů. Protože nejsou jen bohatá léta, ale logicky musí přijít i ta chudá, jako např. krize v letech 2008 až 2011 a nyní. Myslím si, že ještě nějaký rok vydržíme bez škrtání.

Co Nýřany momentálně nejvíce trápí?

Hodně nás zasáhla pandemie, která se bohužel dotkla i životů některých spoluobčanů. Z dlouhodobých problémů je to určitě hustota dopravy, která se stále zvyšuje. Řidiči nákladních aut často nevyužívají dálnici a projíždí přes Nýřany do nedalekých průmyslových hal. V odpoledních hodinách nejde téměř přejít silnici, nebo vyjet z vedlejší na hlavní komunikaci. Na začátku města jsou sice umístěné cedule zakazující vjezd tranzitu nad 12 tun, věcí druhou je ale dodržování zákazu.

S průmyslovými zónami bývají spojené problémy se zahraničními agenturními pracovníky. Zaznamenáváte nějaké?

Bohužel zde někteří podnikatelé skoupili rodinné domky, ve kterých jsou tito lidé ubytováni. Zaznamenáváme hlavně problémy týkající se nepořádku.

Velké množství lidí poslední dobou prchá z velkých měst a shání parcely či domy v menších městech a na venkově. Pozorujete zájem o bydlení v Nýřanech?

Zájem samozřejmě je. Nyní se připravují dvě soukromé lokality, na nichž by mělo vyrůst cca 30 rodinných domů. Další taková oblast je v Kamenném Újezdu. Město má v rezervě jednu poměrně velkou lokalitu, ale do ní bude potřeba hodně investovat. Musí se tam totiž postavit kruhový objezd a budou tam dražší inženýrské sítě.