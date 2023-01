Zdroj: Youtube

V rámci exkluzivní projekce v plzeňské Moving Station se budou moct diváci setkat s oběma protagonisty. Po filmu bude následovat bude živé hudební vystoupení, Jan Foukal a Albert Romanutti zde zahrají songy z filmu. Návštěvníci si také budou moci na místě zakoupit desku se soundtrackem k filmu v limitované edici či soutěžit o rohožku s potiskem Sami doma. Snímek Sami doma vstoupil do českých kin 16. listopadu loňského roku v rámci speciální distribuce, předpremiéru si odbyl na MFDF Jihlava v soutěžní sekci Česká radost. Vstupenky na exkluzivní projekci v Plzni lze zakoupit na https://www.aerofilms.cz/microsite/sami-doma/

Pestrobarevný film Sami doma nabízí řadu komických situací vyplývajících ze společné domácnosti dvou v lecčems odlišných kamarádů. Foukal a Romanutti se navíc ocitli při práci na tomto snímku hned v několika profesích – režisér, kameraman, herec, hudebník, komik nebo básník. Film Sami doma Foukal s Romanuttim natočili v době pandemie, kdy nebyly žádné koncerty ani vystoupení možné, takže není divu, že se do jejich snímku dostalo hned několik nově složených písní, z nichž vznikl stejnojmenný filmový soundtrack obsahující třináct skladeb. Vir, který zavřel svět, se tak v jejich případě paradoxně stal příležitostí, jak objevovat radost ze života. „Během natáčení jsme seděli normálně v kuchyni, s tužkou v pokoji nebo u piana a songy vznikaly dost samospádem. Hudba je svět, do kterého muzikant může vždycky hezky odcestovat a dělá mu to dobrou náladu, a člověk tak přirozeně reflektuje i dobu, která se děje za okny,“ říkají ke vzniku soundtracku Foukal a Romanutti. Ostatně jejich první setkání proběhlo na zkoušce kapely, když po koncertě hráli v restauraci mariáš, přišla jim oběma stejná karta – srdcové eso. Po návratu z turné Albertovi skončil nájem a Honza měl pokoj navíc, a tak začalo jejich spolubydlení a následně i natáčení filmu, v němž divák sleduje filmovou bromanci, kterou natáčeli několik měsíců. Společníky při spolubydlení se jim stal reklamní nafukovací banán a tapeta s motivem moře, které bytu dodaly tu správnou „prázdninovou“ atmosféru.

Sami doma. První česká bromance na 38 m²

Z jedné návštěvy se stal večírek, z večírku spolubydlení. Filmař a muzikant Jan Foukal a Albert Romanutti, frontman kapely Bert & Friends a nepřehlédnutelná postava české hudební scény, se ocitají v rolích hlavních hrdinů první české bromance. Honza si čerstvě pronajal byt, aby řešil rodinnou situaci. Bert kvůli koronavirové pandemii přišel o koncerty a právě se rozešel s holkou. Zatímco někdo si psal během lockdownu třeba deník, kluci díky své mimořádné otevřenosti, kreativitě a především všudypřítomné ruční kameře natočili celovečerní romanci o mužském přátelství. Vir, který zavřel svět, se v jejich případě stal příležitostí, jak objevovat radost ze života. Na půdorysu osmatřiceti metrů čtverečních nechali vzniknout jak filmu s velkou dávkou humoru, tak i novým autorským písním. Vítejte u nich doma.

Jan Foukal vystudoval dokument na FAMU, skládá písně, vyučuje hru na kytaru, píše básně a kreslí krátké gagy. Pod pseudonymem Johannes Benz například doprovodil texty Walta Whitmana a vydal dvě desky. Kdysi chtěl emigrovat, o své touze natočil polohraný celovečerní film Amerika, vloni pak měl na festivalu v Karlových Varech premiéru jeho hraný debut Marťanské lodě. Albert Romanutti absolvoval obory skladba a dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka, je skladatel, pianista, zpěvák, textař a dirigent. Několik let byl součástí kapely slovenské zpěvačky Katarzie. Své umělecké ambice a kreativitu vkládá především do vlastního hudebního projektu Bert & Friends, předloni oceněného v kategorii Videoklip na Cenách Anděl a na loňském ročníku Cen české hudební kritiky Apollo v kategorii Inovace v hudbě.