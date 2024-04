Projekt s názvem Nový Šuferajn vyjde na 41 milionů korun, nájemníci se budou moci nastěhovat nejpozději do dvou let od zahájení stavby.

„Jsem rád, že dostupné bydlení vzniká i na menších městských obvodech. Ne vždy se jedná o projekty o stovkách bytů, ale každý byt navíc má smysl. Těší mě, že se nám daří zlepšovat dostupnost bydlení a služeb i v okrajových částech města, jako jsou právě Malesice,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Město Plzeň systematicky buduje nájemní bydlení pro osoby v bytové nouzi, protože takových bytů je v Plzni stále nedostatek. Díky stavbě Nového Šuferajnu získáme do městského bytového fondu jedenáct bytů, které poskytneme právě těmto občanům,“ sdělila radní pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení Světlana Budková.

Zažádat si tak mohou zájemci, kteří nemají vyhovující bydlení a jejichž příjem nepřesahuje výši 6. decilu, což je nyní přibližně 31,8 tisíc Kč u jednotlivce a např. 41,4 tisíc Kč u samoživitelky s jedním dítětem do 13 let. Konkrétní hodnota platná vždy pro daný rok bude zveřejňována na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. „Byty budou o dispozici 1+kk a velikosti do 50 metrů čtverečních,“ doplnila Světlana Budková.

„Historický objekt Šuferajn, který se nachází v centru Malesic mezi kostelem, školou a fotbalovým hřištěm, neměl dlouhé roky využití a chátral. Proto jsem rád, že díky spolupráci města a obvodu místo něj vyroste bytový dům, ve kterém najdou domov například senioři, samoživitelé nebo mladí lidé,“ uvedl Aleš Tolar, starosta městského obvodu Plzeň 9-Malesice.

Stavební práce vyjdou na celkem 41 milionů korun včetně DPH. Město Plzeň bude žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím svého Útvaru koordinace evropských projektů, kdy podpora z IROP může dosáhnout až 28 milionů korun. (qui)