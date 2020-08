Pobočku bude na základě dohody s Českou poštou zajišťovat jiný subjekt; v Plzni se jedná o první poštovní provozovnu tohoto typu.

„Vycházíme vstříc přáním občanů, kteří poukazovali na to, že na poštu musí dojíždět do jiných obvodů a obcí,“ říká starosta MO Plzeň 9 Aleš Tolar. Pošta bude otevřena vždy od 14 do 17 hodin, v pátek od 12 do 15. Lidé budou mít k dispozici všechny základní listovní, balíkové a finanční služby, které Česká pošta poskytuje.

„Projekt pošta Partner je jednou z možností, jak zkvalitnit život v obcích či okrajových částech měst. Jsme rádi, že jednání s vedením malesického obvodu dospělo ke vzájemné shodě, a že otevřením pošty Partner přispějeme ke zvýšení životní úrovně místních obyvatel,“ uvedl Boris Šlosar, který má projekt pošta Partner na České poště na starost.