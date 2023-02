Plochy, na kterých se kácí, mají rozlohu do půl hektaru. „Nechceme, aby v lese vznikaly větší paseky, do kterých se opírá slunce nebo vítr,“ uvedl vedoucí Úseku lesů a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.

Přestárlé porosty měly být dle platného Lesního hospodářského plánu těženy již dříve, ale přednost musela dostat kůrovcová těžba a těžba způsobená větrnou kalamitou. "Některé porosty jsou 150 až 160 let staré, obvykle probíhá úmyslná obnovní těžba již v porostech, které jsou staré 90 až 120 let,“ sdělil Ladislav Jára ze Správy veřejného statku města Plzně, který má lesní porosty na starosti.

Kácení probíhá jen za dne, a to pouze v pracovní dny. Návštěvníci by měli být ohleduplní, dodržovat pokyny lesníků a s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovat do míst, kde se aktuálně těží. To se týká návštěvníků lesa i těch, co půjdou či na kole pojedou po lesních cestách, které v polesí vedou. Za příznivých klimatických podmínek mohou práce skončit již počátkem března.

Stávající smrkové porosty má v budoucnu nahradit nový, hlavně listnatý les. Převážně jej budou tvořit duby a buky, zbytek budou borovice a příměs dalších melioračních a zpevňujících dřevin. Díky menším pasekám, které nyní vzniknou, se les postupně obnoví a jeho druhová skladba bude lépe odolávat klimatickým změnám.

