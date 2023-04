Doprava v Křimické ulici v Plzni bude od pondělí 17. dubna omezena kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Ta bude rozdělena do tří etap a potrvá do 30. června.

Termíny jednotlivých etap: 1. etapa: 17. 4. 2023 od 8:00 hod. – 7. 5. 20232. etapa: 8. 5. 2023 – 4. 6. 20233. etapa: 5. 6. 2023 – 30. 6. 2023

Po celou dobu bude do Křimické ulice zakázán vjezd vozidel nad 7,5 tuny, objízdná trasa povede po obchvatu a Domažlickou ulicí. Využití obchvatu doporučuje město i ostatním řidičům, nicméně provoz Křimickou zůstane s určitými omezeními pro vozidla pod 7,5 tuny zachován. Investorem akce je Vodárna Plzeň, dodavatelem společnost PORR a.s.

Rekonstrukce se týká úseku mezi Vejprnickou ulicí a ulicí Na Okraji. V první etapě, která začíná potrvá do 7. května, bude provoz řízen semafory, daným úsekem se pojede kyvadlově. „Při dalších dvou etapách od 8. 5. do 4. 6. a od 5. 6. do 30. 6. zůstane provoz s omezením zachovaný obousměrně. Objízdná trasa bude pro vozidla nad 7,5 tuny vedena Domažlickou ulicí na kruhový objezd na Nové Hospodě a následně Regensburskou a Chebskou ulicí,“ uvedla mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

Kvůli rekonstrukci vodovodu budou také posunuty zastávky hromadné dopravy U Apolla v obou směrech o několik desítek metrů směrem do centra.

Pro ty, kteří upřednostní jinou formu dopravy než automobilovou, se nabízí alternativa použít veřejnou dopravu nebo sednout na kolo. Vlaky ze zastávky Plzeň – Křimice či Plzeň – Skvrňany dovezou cestující v rámci integrovaného systému veřejné dopravy na Jižní předměstí či Hlavní nádraží bez čekání v kolonách. Cesta ze zastávky v Křimicích na Hlavní nádraží trvá jen deset minut. Pro cyklisty vede ze Skvrňan od železniční zastávky pohodlná cyklotrasa až k hlavní poště, běžný cyklista ji zvládne přibližně za 15 minut.