Slavnostním požehnáním od biskupa Mons. Františka Radkovského a křimického pátera Igora Bibka v neděli 23. dubna završena stavba kapličky sv. Vojtěcha v Plzni-Křimicích.

Ze slavnostního požehnání kapličce sv. Vojtěcha v Křimicích. | Foto: se svolením ÚMO Plzeň 5

Skoro na den přesně rok od zahájení stavby, od loňského dubna ji budovali ve svém volném čase tři kamarádi Petr Koudelka, Tomáš Kasal a křimický starosta Vít Mojžíš. Financovali ji ze svých zdrojů a také z materiálních a finančních darů od několika mecenášů.

Kaplička se nachází na rozcestí polních cest v Křimicích nad Dolovem, prochází kolem ní cyklotrasa č. 2151 a je u ní také možné posedět na lavičce.

Vše začalo loni, kdy začátkem roku přišel za starostou Tomáš Kasal, že byl u známého, který bude likvidovat vyřazenou skořepinu na odlévání soch a bylo by tak možné získat sochu sv. Vojtěcha. „A tak mě jako starostu obce požádal, zda nevím, kam bychom ji mohli umístit. Projel jsem všechna místa v Křimicích včetně obecních budov, ale nic mě nenapadlo,“ vzpomíná starosta Vít Mojžíš.

A tak postupně vznikla myšlenka vybudovat jako samostatné místo pro tohoto českého patrona kapličku. Do zástavby v Křimicích se však nikam nehodila, u řeky se naráželo na problém zátopových území. „Zalovili jsme tedy na polních cestách. Ve Višňovce máme již jeden křížek, a tak padlo rozhodnutí o rozcestí nad bývalým ovocným sadem. V historických mapách jsme dokonce nalezli místo kousek odsud, kde podobná stavba v minulosti stála, ale nyní je toto místo zasypáno zeminou z budování I. části městského obchvatu,“ pokračuje.

Stavba byla zahájena loni 26. dubna vyměřením pozemku a výkopovými pracemi. V červnu 2022 byly položeny základy. Teď bylo vše završeno slavností, které se zúčastnili také někteří mecenáši stavby a zastupitelé Křimic a Vochova. Po celou dobu slávu doprovázely zpěvem děti z křimické základní školy s paní učitelkou Sobotkovou.

Výklenek se sochou je uzavřen mříží, na níž je srdce. Kdo jej prý stiskne a pohladí, tomu se splní každé přání. A kdo by pátral po tom, co znamenají tři písmena KMK na zadní straně stavby, je to připomínka tria stavitelů Koudelka, Mojžíš, Kasal.

V Křimicích tak vzniklo nové místo pro setkání a orientační bod. „Už můžeme říkat, že se sejdeme se u kapličky,“ dodává starosta.