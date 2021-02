„Školku jsme chtěli otevřít paradoxně ve chvíli, kdy se v Česku zavíraly všechny školy. Rozhodli jsme se proto počkat a udělat v ní ještě nějaké finální úpravy, aby mohla být od jara plně funkční. Navíc rodiče, kteří do školky své děti už přihlásili, preferovali oddálení otevření právě z důvodu probíhající pandemie. Od prvního března bude školka v plném provozu. Tento pátek proběhne den otevřených dveří školky a zápis dětí. Ten je nicméně možné provést během celého školního roku,“ říká starostka obce o 1250 obyvatelích.

Nová Montessori školka v Chotíkově bude v Plzeňském kraji druhým vzdělávacím zařízením svého druhu. „Jde o odloučené pracoviště Montessori mateřské školky v Kopeckého Sadech. Zařízení mají stejného zřizovatele, který nyní rozšířil svoji působnost i na školku v Chotíkově. Rodinné prostředí naší venkovské školky nabízí nadstandardní vybavení a pomůcky, útulné prostředí, odpolední školu s angličtinou a celou řadu výtvarných, pracovních a sportovních aktivit. V neposlední řadě úzkou spolupráci s rodiči,“ uvádí Hirschfeldová. Jak dodává ředitelka Montessori mateřské školky v Kopeckého Sadech Gabriela Vicendová, v Plzni existují ještě takzvané dětské skupiny, které používají ve výchově dítěte montessori prvky. „Dětská skupina funguje například na Valše. Mateřské školy v Česku spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kdežto dětské skupiny jsou zřizované Ministerstvem práce a sociálních věcí, tudíž ty nemají se školstvím vůbec nic společného. Místo vzdělaných pedagogů tam fungují chůvy. Skutečná montessori školka byla v celém Plzeňském kraji dosud pouze v Kopeckého Sadech a nově k ní přibyde ta v Chotíkově,“ říká dále Vicendová.

Školka Montessori vznikne v prvorepublikové vile se zahradou v budově bývalé chotíkovské školky, která je majetkem obce. „V roce 2014 byla v Chotíkově otevřena nová moderní státní školka. Budova bývalé školky byla prázdná a chátrala. Proto jsme se rozhodli ji zrekonstruovat a nabídnout prostory pro alternativní výuku. Kapacita v klasické školce je 50 dětí, ale nedostačuje. Chtěli jsme proto nabídnout místním i přespolním rodičům možnost využít i jinou formu vzdělávání a rozšířit tak občanskou vybavenost naší obce. Ohlasy od lidí jsou pozitivní,“ vypráví dále Hirschfeldová, která se s principy Montessori výuky ztotožňuje. „Pedagogika Montessori je celosvětově rozšířený systém vzdělávání. Vede děti k samostatnosti, podporuje přirozený zájem dítěte o zvolenou činnost, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky. Dítě motivuje a vede k zodpovědnosti za svou práci. Děti intuitivně objevují svět. Když jsem měla možnost nahlédnout do výuky, byla jsem velice mile překvapená, jak se děti během ní chovají – byly laskavé, slušné, nepřekřičovaly se a chovaly se spořádaně. Učitelé během výuky přistupovali k dětem jako k rovnocenným partnerům,“ dodává.

Školku budou moci navštěvovat nejen děti od tří do šesti let, ale i mladší. „Spousta rodičů vítá, že školku může navštěvovat i dítě mladší tří let. Proběhne individuální hodina, kdy je učitelem vyhodnoceno, zda je dítě dostatečně samostatné, tedy, zda si dokáže říct, když potřebuje na toaletu nebo jíst a pít. Od března 2020 probíhal předběžný průzkum zájmu. V září jsme evidovali 12 zájemců a z nich polovinu tvoří právě děti mladší tří let,“ říká dále starostka. Maximální kapacita Montessori školky je 15 dětí. „Měsíční školkovné činí šest tisíc osm set korun. Když porovnáme úplatu v jiných soukromých školkách, jde o obvyklou cenu. Školkovné se v nich pohybuje od sedmi do deseti tisíc za měsíc,“ uzavírá.