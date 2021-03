Očkování proti onemocnění covid- 19 v Plzeňském kraji vázne, očkuje se pouze na 25 procent celkové kapacity. Deníku to řekl krajský očkovací koordinátor a lékař Robin Šín.

Vláda avizovala, že se v dubnu dodávky očkovacích látek zvýší a začne se masivně očkovat, krajský koordinátor však vývoj situace nevidí optimisticky. Do republiky a tím pádem i do krajů totiž nechodí dostatek vakcín.

„Ministerstvo zdravotnictví slibuje v dubnu mnohem vyšší dodávky, než je tomu nyní v březnu, ale po zkušenostech s opakovaně se měnícími informace si dovolím být opatrný,“ zhodnotil Šín.

Před dvěma týdny se v plzeňských Skvrňanech otevřelo velkokapacitní očkovací centrum (VOČM), to ale v současné době funguje jen v omezeném provozu. „Není dost vakcín pro jeho každodenní provoz. Otestovali jsme činnost v minulém týdnu a plánujeme to i v tomto,“ poznamenal koordinátor s tím, že i praktičtí lékaři očkují málo. „Není to tím, že by nechtěli, ale stát je zapojil v době, kdy je nedostatek vakcín. S tímto se mělo počkat na duben. Do této chvíle jsme mohli zapojit pouze přibližně 40 praktických lékařů. Zájem o očkování jich má kolem 190,“ vysvětlil lékař.

V kraji se podle Šína nyní očkují hlavně senioři nad 70 let. „Ti mají absolutní prioritu. Dále řešíme starší pedagogy a také ještě musíme doočkovat některé zdravotnické pracovníky,“ informoval.

Od středy se navíc mohou do očkovacího systému registrovat rovněž chronicky nemocní. Přednost mají pacienti s cukrovkou léčící se antidiabetiky či inzulínem, obézní lidé, pacienti s vážným onemocněním plic, jater nebo ledvin, onkologičtí pacienti, lidé před transplantací nebo po ní, osoby s vážným onemocněním srdce či s s vysokým krevním tlakem léčeným dvěma nebo více léky. „Odborně je to v pořádku, ale nejsou vakcíny. To nám teď vyrobí asi citelné fronty ve všech očkovacích místech,“ reagoval na rozhodnutí vlády koordinátor.

Do Plzeňského kraje chodí podle Šína vakcíny každý týden, ale pokaždé v jiném množství. „Informace o velikosti dodávek se klidně v týdnu mění. To se pak těžko plánuje na jakékoli delší období,“ řekl. Mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová sdělila, že tento týden dorazilo 11 700 dávek vakcíny Pfizer a 4700 dávek Moderny. „Vakcíny AstraZeneca očekáváme opět 500 dávek, ta ale půjde, stejně jako posledně, výhradně praktickým lékařům,“ uvedla.