Plzeňský kraj je na tom z hlediska šíření epidemie onemocnění covid-19 nejhůře z celé republiky. Vyplývá to z dat vládního protiepidemického systému PES, který v kraji ukazuje skóre hodnotu 82 bodů. V kraji se navíc šíří nakažlivější britská mutacea nemocnice jsou na hranici svých kapacit.

Podle ředitele Krajské hygienické stanice (KHS) v Plzni Michala Bartoše je výhodou, že nakažených v současné době skokově nepřibývá. „Oproti minulému týdnu se ale situace zhoršila. Záchyty pozitivit jsou vysoké,“ okomentoval ředitel.

Problémem začíná být hlavně britská mutace koronaviru. Podezřelý vzorek však rozpoznají pouze některé laboratoře se speciální diagnostikou, v Plzni je to například laboratoř Fakultní nemocnice (FN). „Nemocnice to pak hlásí na Národní referenční laboratoř (NRL), která vzorek ověří a dá nám vědět, co z toho je britská mutace a co není,“ vysvětlil Bartoš.

Data ukazují, že ze všech odebraných vzorků je podezřelých na britskou mutaci 50 procent. „S vysokou pravděpodobností lze předpokládat, že finální číslo nebude výrazně jiné než ta suspekce (podezření pozn. red.),“ sdělil ředitel.

Zároveň uvedl, že z kapacitních důvodů není možné prošetřovat všechny podezřelé vzorky. Některé se tak vyberou pouze namátkově a ty se v NRL vyhodnotí. „V podstatě však všechny doposud vybrané vzorky vyšly pozitivní na britskou mutaci,“ upozornil.

Zdůraznil však, že data jsou sesbíraná jen z některých laboratoří. „Proto tedy nemůžeme říci, že je to 50 procent ze všech infikovaných v Plzeňském kraji, ale 50 procent z některých vzorků z některých laboratoří,“ odůvodnil s tím, že situace v kraji je vážná a zdravotnická zařízení jsou na hranici svých kapacit.

PACIENTŮ PŘIBÝVÁ

Ve FN v Plzni bylo ke středě podle mluvčí nemocnice Gabriely Levorové hospitalizováno 202 covid pozitivních pacientů. Z toho jich pět desítek leží na lůžkách intenzivní péče, dvacet je připojeno na plicní ventilaci a jeden pacient je napojen na mimotělní oběh.

„V nemocnicích Plzeňského kraje už druhý týden po sobě roste počet pacientů, kteří se léčí z onemocnění covid-19,“ informoval mluvčí nemocnic Jiří Kokoška s tím, že v krajských zařízeních je hospitalizováno přes 150 pacientů, z nichž patnáct je na lůžkách intenzivní péče.