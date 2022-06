„Další cyklostezka vyroste v Doudlevcích a povede podél Radbuzy k Malostranské ulici. Její výstavba začne co nevidět,“ sdělila cyklokoordinátorka Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně, podle které se v letošním roce začne také se stavbou cyklostezky z Křimic do Malesic podél řeky Mže. „Dále je v plánu výstavba stezky mezi plzeňskou zoo a lávkou přes řeku Mži. Toto propojení by mělo vyřešit poměrně nebezpečný úsek u křižovatky s Radčickou ulicí, kde je dnes špatný rozhled. Cyklisté by měli přestat jezdit úzkou cestou za zoo a ve směru z Plzně na Radčice odbočit už dřív mezi zahrádkami,“ dodala Žáková. Další cyklostezka povede podél Vejprnického potoka pod aktuálně budovaným Západním okruhem. Nově také vznikne na Bílé Hoře.

Také Plzeňský kraj se v letošním roce chystá třiceti miliony korun podpořit výstavbu cyklostezek a cyklotras. Jde o osm projektů oprav nebo výstavby úseků dálkových cyklotras v regionu.

Kraj například přispěje Horšovskému Týnu s projektem vybudování části dálkové cyklotrasy CT 3, která vede z Prahy přes Plzeň až do bavorského Regensburgu. Kraj rovněž podpoří dva projekty pro stavbu specializované cyklistické infrastruktury. V Dobřívi a obci Zruč-Senec pak budou vybudovány pumptrackové dráhy. „Jedná se o malé obce, které ze svého rozpočtu nejsou schopné projekt bez dotační podpory plně financovat. A vzhledem ke geografické poloze obou obcí a navazující infrastruktuře bude mít realizace těchto projektů širší přesah,“ popsal náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.