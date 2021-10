Památka se do Klenčí pod Čerchovem vrátí nejpozději na konci října.

Boží muka pocházejí z konce 17. století a jsou vyrobena ze žuly. Váží zhruba dvě tuny, a tak je musel naložit do nákladního vozu jeřáb. Stavba potřebovala odborný zásah, protože kořeny stromů narušily její statiku. „Nejdříve jsme provedli průzkum a dokumentaci. Pak jsme boží muka očistili od mechů, lišejníků a také od černohnědého zbarvení. To způsobily zkorodované kovové desky, na kterých byly obrazy,“ nastínil sochař a restaurátor Jaroslav Šindelář mladší.

