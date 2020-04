Opravy v bývalém církevním komplexu pokračují. Klášter je už částečně opravený.

Rekonstrukce exteriérů i interiérů kláštera v Chotěšově | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Novými okny, mřížemi, omítkami, fasádou a zpevněnými krovy pokračuje rekonstrukce kláštera premonstrátek v Chotěšově na jižním Plzeňsku, jehož prostory se opravují už téměř třicet let. Klášter, který byl založený ve třináctém století, by se tak brzy mohl vrátit do původní podoby.