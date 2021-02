Do jakých akcí chce město letos investovat?

Mezi letošní největší investice jednoznačně patří rekonstrukce dvou ulic, které na sebe navazují, a sice ulice K Doubravě a ulice Lesní. Akce zahrnuje opravu veškeré infrastruktury, celkem by nás měla vyjít asi na 15,5 milionu korun. Dále máme v plánu rekonstruovat místní školku na sídlišti, do které zatéká. Školka má v současné době plochou střechu, nově se udělá střecha sedlová. Chystáme se dokončit park v Rybnické ulici a také vytvořit nový park nad viaduktem, kde bude kromě výsadby stromů a keřů i travnaté hřiště pro děti. Na tuto akci už máme zažádáno o dotaci z Evropské unie. Na jaře začneme s rekonstrukcí nohejbalové hřiště v areálu koupaliště, kde vznikne antukové hřiště na míčové hry. Máme v plánu zahájit revitalizaci prostoru bývalého zimního stadionu. V první etapě zde vznikne 650 metrů dlouhá in-line dráha, na kterou budeme mít letos dokončený projekt a poté podáme žádost o stavební povolení. Zatím není jasné, kdy bude stavba zahájena, protože bychom na ni rádi získali dotaci. Projektově jsme připraveni také na stavbu velkého parkoviště na sídlišti, kde dnes žije přes tisíc obyvatel. Výběrové řízení vypíšeme hned po přeložení podzemního vedení elektřiny firmou ČEZ Distribuce.

O jakých dalších investicích do budoucna přemýšlíte?

Hledáme pozemky, na které bychom mohli přesunout sběrný dvůr. Místo, kde se momentálně nachází, tedy střed města, je nevyhovující. Máme vytipovaná čtyři místa, kde by mohl stát. Nejpravděpodobnější variantou je pozemek vedle průmyslového areálu.

Mělo město v plánu nějaký projekt, který by ohrozila koronavirová epidemie?

Troufám si říct, že na investiční akce města zatím neměl covid zásadní dopad. Z loňského roku jsme sice museli přesunout rekonstrukci mateřské školy na rok 2021, protože se nám do výběrového řízení nepřihlásila žádná firma, ale netuším, jestli byl tento nezájem firem ovlivněn nedostatkem zaměstnanců z důvodu epidemie. Na tento rok už máme podepsanou smlouvu s dodavatelem a podanou žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj.

Zachránily městský rozpočet kompenzace od státu?

Měli jsme obavy, že loňský rozpočet města bude vzhledem ke snížení sdílených daní, na kterých je závislý, výrazně zkrácený. To se díky kompenzacím nakonec nestalo. Uvidíme, jakými financemi bude město disponovat v letošním roce. Pokud dojde k výraznému snížení daňových příjmů, jistě by to ovlivnilo plánované investice na rok 2022.

Je nějaké palčivé téma, které v současné době město trápí?

Opakovaně řešíme nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad. Problémová místa uklízí zaměstnanci města každý den, ale situace se stále opakuje. Nejvíce nepořádku je u nádraží a na sídlišti. Občas se u kontejnerů objeví třeba starý gauč nebo myčka. Je to pro mě nepochopitelné, protože lidé mohou odpady zdarma odvézt do sběrného dvora. V rámci boje s nepořádkem jsme se rozhodli monitorovat pár nejhorších míst kamerovým systémem. Stejně jako ostatní města svádíme také nekonečný boj s psími výkaly, které často nechávají majitelé psů na zemi bez povšimnutí.