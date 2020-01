Oprava chrámu sv. Bartoloměje za více než 110 milionu korun se přehoupla do druhé poloviny. Plzeňská dominanta je zavřená pro veřejnost již téměř rok a půl. Restaurátoři stráví v sakrálních prostorech na náměstí Republiky ještě 15 měsíců, opravený stánek se veřejnosti otevře v dubnu příštího roku.

Hotovo je v jižní lodi, ve vstupní části a na kůru. Lešení se přesunulo z dokončené jižní lodi do severní. Poté se řemeslníci přesunou na střed chrámu s presbytářem.

Hodně sledovaná bude operace, kterou provedou restaurátoři v podstatě už za pár dní. V únoru se bude sundavat Plzeňská Madona. Odborná komise rozhodne o způsobu jejího restaurování. „Jde o významný akt, vždyť Madona je mezi uměleckými díly v západních Čechách jednička. Myslím si, že se nakonec socha ´jen´ očistí,“ odhaduje architekt Jan Soukup, který se na opravě chrámu podílí.

Renovací projde klenotnice v prvním patře nad sakristií. „Zásadní je obnova gotického nábytku z poloviny 15. století. Jde o unikáty. Máme jich pět, v celé republice se přitom zachovalo 20 kusů,“ připomíná Jan Soukup.

Klenotnice sloužila jako služební místnost. Proto se nečeká, že by se tam objevily nějaké fresky či malby. „Vyčistí se, opraví se podlaha, která je místy vyšlapaná, vymění se cementové plomby za keramickou dlažbu. Hlavní bude ale restaurování nábytku,“ nastiňuje plzeňský architekt.

Na konci druhé světové války se v chrámu střílelo. „Dodneška máme v klenotnici rozstřílenou tabulku skla u okna. V okenici je prostě ďoura. A tu chceme zachovat. V projektu máme, že za to rozstřelené sklo dáme čistou tabulku a ten průstřel tam ponecháme na památku.“

A její zpřístupnění? „Jen částečné. Bude k dispozici režimově, když někdo o exkurzi požádá. Není možné ale, aby tam lidé chodili od 10 hodin do pěti odpoledne,“ vysvětluje.

Naopak zcela bude návštěvníkům zpřístupněné podkroví. „Chceme tam udělat muzeum katedrály, aby lidé viděli unikátní gotické krovy z let 1525 až 1528. Myslím, že krov nad střední lodí nejspíš stvořili tesaři z Norimberka. Tehdy byl mezi těmito městy velký vztah. A tito špičkoví řemeslníci vytvořili i tzv. Ležatou stolici,“ popisuje Soukup a dodává: „Plánujeme promítání, záběry zajistí drony.“

Vznikne tak odpočinkové místo při výstupu na věž zhruba v polovině trasy. „Lidé se tam dozvědí o historii katedrály, věže a zvonu,“ vypočítává Soukup.

Termín dokončení obnovy chrámu posunul pozoruhodný objev. „Pod podlahou barokního kůru restaurátoři odhalili monumentální renesanční malby, o nichž jsem vůbec netušili,“ říká Jan Soukup a doplňuje: „Lidé je ale uvidí pouze na fotkách. Nebudeme je prezentovat naživo, pouze se zdokumentují a zakryjí. Je to finanční problém, nejsou na to peníze. Navíc by se musela udělat skleněná podlaha a při podsvícení by vzniklé teplo mohlo malby narušit. Proto se zvolí šetrnější řešení.“

Plzeňská madona

Přesné datum vzniku sochy není známo, uváděno je období mezi lety 1380–1384 nebo také kolem roku 1390. Autor je neznámý, prokázaná je ale jeho úzká vazba k sochařskému prostředí pražské dvorské huti, blízké rodině Parléřů. Zdroj Wikipedie

Plzeňský architekt zároveň obhajuje pro někoho zdlouhavou, více než dvouletou rekonstrukci. „V 19. i na začátku 20. století to trvalo čtyři roky a my nemůžeme v podstatě pracovat jiným způsobem než naši předci. Pokročilá technika nemá vliv, klenby a malby se pořád dělají tím štětečkem. Jde to pomalu a je to dobře, protože když začnou spěchat, tak to pokazí.“

Až 90 procent tvoří restaurátorské práce, zbytek pokrývá elektroinstalace, osvětlení a zřízení záchodu. „Ten nebude veřejně přístupný, ale k dispozici v případě nutnosti bude i s ohledem na to, že kostel navštěvují většinou starší lidé,“doplňuje s úsměvem Soukup.

Na střed chrámu včetně presbytáře se přejde v dubnu a do konce roku by měla být nejnáročnější část celé renovace dokončená. Chrám bude mít také elektrické vytápění v lavicích.

Na začátku příštího roku je v plánu dokončení elektroinstalací a navezení inventáře. Mezi ním budou i varhany, které se zatím opravují v Krnově ve specializované dílně.

„Jako by měl projít každý barák po 40 letech celkovou inovací, tak katedrála by základní opravou měla projít alespoň jednou za sto let. A to se tak právě děje,“ dokončuje povídání o chrámu Jan Soukup. Architekt, který je podepsán pod opravou většiny sakrálních památek na západě Čech.

Katedrála svatého Bartoloměje (původně kostel svatého Bartoloměje) je gotický trojlodní chrám stojící na náměstí Republiky v Plzni. Původní kostel byl založen pravděpodobně společně s městem kolem roku 1295, stavba současného začala po roce 1342. Vznikem Plzeňské diecéze v roce 1993 se z farního kostela stala katedrála. V roce 1995 byla zařazena mezi národní kulturní památky a její 102,26 metru vysoká věž je nejvyšší kostelní věží v Česku.