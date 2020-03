„Navštívili jsme s manželem, dcerou a synem lyžařské středisko Marilleva. V Itálii se nic nedělo, nepotkali jsme jediného člověka s rouškou. Po cestě tam ani zpět nás nikdo nekontroloval,“ popisuje jarní prázdniny Lucie.

O to více byla celá rodina překvapená, že bude muset do izolace. „Ještě v pátek do karantény nikdo nemusel, po půlnoci už ano, což mi přijde úsměvné. My všechno samozřejmě dodržíme, nechceme nikoho ohrozit,“ uvedla.

PRACOVNÍ NESCHOPNOST

Žena pracuje jako účetní, z domova však dělat nemůže. „Myslela jsem si, že to půjde, zaměstnavatel ale nakonec chtěl, abych raději byla čtrnáct dní v pracovní neschopnosti. Manžel je osoba samostatně výdělečně činná, takže bude pracovat z domova. Děti jsem ve škole omluvila, dcera chodí na základní školu a syn na střední,“ popsala Lucie s tím, že úkoly a učivo budou dětem elektronicky posílat spolužáci a učitelé.

PRÁCE NA ZAHRADĚ

Plzeňanka zároveň nahlásila obě děti k jejich lékařce, sebe a manžela k praktikovi.

„Nedokážu si představit, co budeme dělat tak dlouhou dobu doma. Na druhou stranu máme ale štěstí, že bydlíme v rodinném domě se zahradou, takže pokud to počasí dovolí, budu určitě pracovat na zahradě. Také se budeme učit s dětmi. Určitě bych chtěla splnit resty, ke kterým se normálně nedostanu a třeba uklidit zimní věci. Nudit se snad nebudeme,“ dodala Lucie.

Nákupy bude rodina zřejmě řešit dovážkovou službou. „Zatím nám navařila babička a jídlo dala přes plot. Jinak využijeme nákupy přes internet, který on-line zaplatíme a necháme si vše dovézt,“ řekla.