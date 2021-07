Jaké investice má město letos v plánu?

V letošním roce chceme pokračovat v opravě místních komunikací. Jde především o ulici U Klubu a u takzvaných mistráků, tedy bytových domů, kde nejsou zpevněné komunikace. V připravované projektové dokumentaci máme naplánovanou další etapu rekonstrukce naší dominanty, a to kulturního domu. Jde o široko daleko jediný větší kulturní dům, ve kterém se pořádají koncerty nebo maturitní plesy. Kulturní dům už však nevyhovoval bezpečnostním podmínkám. Jeho první rekonstrukce proběhla v roce 2018, během které se opravila výměníková stanice. Loni město kompletně opravilo základy domu a v letošním roce chceme pokračovat s elektroinstalací a následným začištěním a úpravou interiéru. Objekt bude muset být kvůli rekonstrukci uzavřen rok a půl nebo dva. Na akci se budeme snažit získat dotace. Dotační tituly, co byly dosud vypsané, se na tento případ zatím nedaly použít. Dále máme naplánované rekonstrukce chodníků mezi bytovkami na sídlišti.

Horní Bříza má dlouhodobé partnerství s francouzským městem Villeneuve-sur-Yonne. Jak spolupráce funguje?

Cílem partnerství, které začalo v roce 1997, je především výměna žáků základních škol a udržování přátelství mezi městy. Odměnou pro nás je, když vidíme, že se děti spřátelí a navštěvují se pak společně i s rodiči. To pak máme radost, že spolupráce má svůj smysl. Do historického města Villeneuve-sur-Yonne, které se nachází 100 kilometrů od Paříže, vyjíždějí jednou ročně naši žáci a další rok jezdí jejich studenti zase k nám. Díky spolupráci můžeme v Horní Bříze pořádat řadu akcí. Třeba ochutnávky vína, kdy do našeho města přijede someliér, který nám tu prezentuje výtečná francouzská vína. Společně také hrajeme pétanque nebo pořádáme valné hromady, kterých se pravidelně účastní francouzská delegace. Přijít na ně mohou i lidé, kteří si chtějí jen francouzsky popovídat. A my na oplátku jezdíme do Francie. Hlavně před Vánoci, kdy Francouzům představujeme českou kuchyni. Posledních pět let tam vařím klasická česká jídla i já. Například knedlo, zelo, vepřo, svíčkovou nebo pečenou kachnu. Knedlíky se ve Francii moc nedělají a Francouzům hrozně chutnají. S velkým úspěchem se setkalo také české cukroví. Vozíme jim i naše víno i pivo. Před dvěma roky jsme také založili partnerství se slovenskou vesnicí Klenovec a podařilo se nám, že se žáci všech tří škol setkali ve Francii. V letošním roce mělo proběhnout setkání žáků na Slovensku, nicméně koronavirus nám akci překazil.

Co zajímavého je v Horní Bříze k vidění?

Určitě Muzeum keramiky. Turisty bych rád pozval také na naučnou stezku, která vede po okolí Horní Břízy. Zastávkou je například bývalé nádraží, muzeum nebo bývalé oprámy. Oprámy vytvářejí nádherné prostředí, výlet k nim bych chtěl všem vřele doporučit. Rád bych také turisty pozval do staré vsi, kde máme historickou kapličku a nově instalovanou sochu od místního sochaře Luboše Zímy. Ve sportovním areálu mohou návštěvníci a obyvatelé využít také lanové centrum u fotbalového hřiště. V Horní Bříze se dále nachází multifunkční hřiště s tenisovými kurty nově zrekonstruované v roce 2019, hokejbalové hřiště a devět dětských hřišť. Ve městě také aktivně působí 18 spolků. Největším spolkem je místní sportovní klub.

Jaká je dnes situace s ubytovnami, se kterými byl dříve problém?

Až do nedávna tu byly celkem tři. Podařilo se nám prodat budovu jedné ubytovny, která patřila městu. V místě vzniknou rodinné domy. Dnes jsou tu tedy dohromady dvě ubytovny, z čehož je funkční jedna a druhá je prázdná. Žádné problémy s lidmi, kteří v ní žijí, však nejsou.