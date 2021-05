Na Doubravce se lidé mohou nechat zdarma otestovat na covid-19 v místní hasičárně. Jedná se o další službu související s koronavirem, která je občanům ve čtvrtém městském plzeňském obvodu k dispozici. Druhou je registrační centrum v Doubraveckém klubu, kde místní pracovnice pomohly získat termín na očkování vakcínou proti covidu-19 téměř stovce seniorů.

V hasičárně na Doubravce zdarma testují občany na covid-19. | Foto: UMO

Antigenní testování na covid-19 probíhá v hasičárně sboru místních dobrovolných hasičů ve Hřbitovní ulici 3. Službu ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 4 provozuje Domovinka s lékárnou Remus, a to v pondělí od 9 do 10 hodin a ve středu od 13 do 14 hodin.