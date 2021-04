V době, kdy řada hospod a restaurací bojuje o přežití, se vedení nepomuckého minipivovaru Zlatá kráva rozhodlo otevřít nové pivní bistro v centru Plzně. Z nově zrekonstruovaných prostor v Riegrově ulici si lidé odnesou pivo v nerezové zálohované bandasce, po které je podnik nazvaný.

Z nově otevřeného pivního bistra v Riegrově ulici v Plzni si lidé odnesou pivo v nerezových vratných bandaskách. Podnik se otevřel minulý čtvrtek na apríla. | Foto: Deník/Lenka Prokšová

Zlatá kráva Bandaska se zákazníkům poprvé otevřela ve čtvrtek 1. dubna. „Tedy přesně na apríla, což naprosto přesně vystihuje situaci, která právě teď je. Spousta lidí nám říkala, že jsme blázni, když si v době, kdy řada podnikatelů zavírá, otevřeme hospodu, ale my už jsme otevřít museli – v prosinci 2019 jsme podepsali nájemní smlouvu a v březnu 2020 nám otevření překazil covid. Takže rok platíme nájem a nic z toho. Nechtěli jsme otevírat do doby okénkové. Chtěli jsme, aby se lidé mohli přijít podívat i dovnitř. Ale tím, že se celá situace pořád prodlužuje a stále se neví, co bude, jsme už dál nemohli čekat. Od čtvrtka k nám přišly stovky zákazníků, až jsem byl překvapený, kolik jich dorazilo,“ říká spolumajitel Radovan Sochor, který je šéfem minipivovaru a pivního hotelu s lázněmi Zlatá kráva a současně regionálním předsedou Asociace hotelů a restaurací ČR.