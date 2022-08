„Když se před desítkami let stavěl, počítalo se s tím, že tam lidé jezdí s kárkami. Nyní už tam ale stojí fronty aut,“ popsala důvod stavby starostka s tím, že cílem bylo sběrný dvůr postavit mimo střed obce. „Zvolili jsme proto lokalitu u čistírny odpadních vod. Navíc se počítá v další etapě opravy kulturního domu s rekonstrukcí sálu, k němuž přiléhá terasa. Z té by pak hosté koukali právě přímo do sběrného dvora,“ vysvětlila a dodala, že nový areál sběrného dvora je moderní a postavený dle všech standardů. Obec také nabízí svoz odpadů přímo od domů. O službu je velký zájem.

Kromě praktických služeb pro občany, připravila obec i místa pro relaxaci, sport a hry. „Třeba vycházkovou zónu s naučnými tabulemi, workoutové hřiště s posilovacími prvky nebo několik dětských hřiští. „Od jara 2020 tu máme také pumptrack. Nachází se u kaple Panny Marie Pomocné,“ poznamenal místostarosta Stanislav Dušek.