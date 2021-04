Starostka Černic Jana Haisová Círová.Zdroj: archivJana Haisová Círová je starostkou Černic třetím rokem. V osmém plzeňském obvodu plánuje vybudovat nový sportovní areál, cyklostezky nebo lávku přes řeku Úhlavu.

Na jakých projektech obvod v současné době pracuje?

V prvé řadě bych určitě ráda zmínila projekt Sportovní areál Černice, na kterém spolupracujeme s TJ Sokol Černice a Odborem sportu plzeňského magistrátu. Jeho záměrem je rozšíření stávajícího sportovního areálu v Černicích mj. o velké fotbalové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, víceúčelové hřiště s povrchem z umělého trávníku a polyuretanu pro malou kopanou, házenou a tenis, víceúčelové hřiště pro děti, běžeckou dráhu, skatepark a v neposlední řadě in-line dráhu. Tuto investici lze však uskutečnit pouze v případě, že na ni dostaneme dotaci od Národní sportovní agentury. Stavba bude mít dvě etapy – první bude zahrnovat výstavbu hřišť, bufetu s převlékárnou a parkovacích prostor, v druhé etapě pak bude vystavěn skatepark, parkour a in-line dráha. Fotbalová hřiště budou přednostně využívána černickým Sokolem a dalšími sportovními kluby. Ostatní sportoviště by mohla v dopoledních hodinách využívat místní škola a v odpoledních hodinách široká veřejnost. V Černicích by měl za pár let vyrůst ještě jeden sportovní areál, a to v místě současného tréninkového hřiště pro fotbalisty. S námi plánovaným sportovním areálem se ale jeho využití nebude nijak dublovat. Aktivitu společnosti Game Sports Center, která má výstavbu sportoviště na starosti, velmi vítáme. Tamní ledovou plochu bychom po vzájemné dohodě rádi využívali žáky základní a mateřské školy. Dále plánujeme výstavbu oddělené stezky pro chodce a sportovce z Černic do Losiné. Její výstavbou by došlo k propojení Černic, Losiné, Štěnovic, Čižic a Štěnovického a Nebílovského Borku. V navržené trase bude vedení stezky řešeno propustkem pod dálnicí. Obvod ve spolupráci s Losinou na to už zadal zpracování technické studie. Celý projekt by byl realizován za podpory Krajského úřadu v Plzni a města Plzně. Propojka mezi Černicemi a Losinou by měla být vybudována v duchu oddělené stezky přes pole pro chodce a sportovce – jeden pruh by byl vyčleněn pro pěší a druhý pro cyklisty a in-linisty, tedy tak, aby to bylo bezpečné. O výstavbě cyklostezky dnes velmi intenzivně jednáme s panem starostou Losiné. Společnými silami jsme již zadali studii. S Losinou jsme sousedé, je od nás vzdálená tři kilometry, a v podstatě se nemůžeme pěšky navštívit. Obvod dále vyjednává se Správou veřejného statku opravu požární nádrže, která je v současné době nevyhovující a nefunkční. Věřím, že se nádrž podaří opravit tak, aby byla využitelná pro potřeby hasičů. Investujeme také do opravy Lidového domu – v roce 2019 byl instalován do objektu výkonnější plynový kotel, v loňském roce byly provedeny drobné renovace, jako například výměna okapového systému a pořízení nového víceúčelového sporáku do kuchyně. V letošním roce Zastupitelstvo MO8 odsouhlasilo renovaci ústředního topení v tomto objektu. V dalším období plánujeme rekonstrukci elektrorozvodů. Na přelomu loňského a letošního roku proběhly drobné opravy a rekonstrukce sociálního zařízení v budově hasičské zbrojnice. V následujícím období plánujeme další investice do této budovy, jako je například renovace kuchyně.

Mapka sportovního areálu v Černicích. (klikněte pro otevření PDF)Zdroj: Plzeň-Černice

Jaké další vize Černice mají?

Řadu let jednáme o revitalizaci Selské návsi, nicméně v současné době je tento plán poměrně složité uskutečnit. Projekt na její úpravu už máme ale připravený. Střed návsi by měl mít hodně zeleně, do budoucna by z ní také měla úplně zmizet auta – návsí by se tedy dalo projet, ale ne v ní zaparkovat. Parkovat by zde mohli pouze návštěvníci restaurací. Rádi bychom také realizovali projekt s názvem Cyklostezka 2151 z Černic do Radobyčic přes řeku Úhlavu, který jsme již v roce 2019 prezentovali veřejnosti. Vybudováním cyklostezky, která by byla dlouhá zhruba dva kilometry, by došlo k propojení Černic a Radobyčic. Spousta lidí, co dnes bydlí v Černicích, má rodiče v Radobyčicích a obráceně. Když se chtějí navštívit, musí jít i s dětmi po rušné Štefánikově ulici. V současné době máme zpracovanou technickou studii a požádáno o hydrotechnické posouzení umístění lávky přes řeku Úhlavu pro cyklostezku s využitím povodňového modelu města Plzně.

Co zajímavého je v Černicích k vidění a kde obvykle tráví občané svůj volný čas?

Za zmínku určitě stojí tři černické restaurace, které se nachází na místní Selské návsi. Každá z nich je jinak orientovaná, ale všechny jsou za obvyklé situace hojně navštěvované. V Černicích také funguje Rodinné centrum, které rodičům a jejich ratolestem zajišťuje bohatý kulturní program. Zaměřuje se na zdravý životní styl a přírodu. Maminky na mateřské tu mohou nechat své děti si pohrát a ony si zatím zacvičí jógu nebo něco dobrého upečou. Jsme také pyšní na místní základní a mateřskou školu, kterou obvod řadu let finančně podporuje, a která měla jako první škola ve městě zelenou střechu.

Je nějaké palčivé téma, které místní v současné době řeší?

Problémy se liší podle věku obyvatel – mladé trápí nedostatek sportovišť, střední věkovou skupinu točna trolejbusů a seniory hustý provoz. Nejžhavějším tématem, které občané řeší poslední dva roky, je právě výstavba nového sportovního hřiště, o které jsme již hovořili. Spoustu lidí trápí také místní točna MHD. Ta je nejmenší točnou ve střední Evropě a zcela nevyhovující pro potřeby řidičů, pro které tu není k dispozici žádné sociální zázemí. Rádi bychom, aby se točna přemístila k výměníkové stanici k tréninkovému hřišti. Je v zájmu občanů i řidičů, aby se přesunula na důstojnější místo.