Stav vody v Boleváku se podle ní dostala na minimum za posledních 17 let měření, přičemž nejníže položenému rybníku Bolevecké rybniční soustavy chybí voda dlouhodobě. "Dosud nejnižší hladina Velkého boleveckého rybníka byla naměřena na počátku podzimu roku 2020. Hladina byla 126 centimetrů pod normálním stavem. Letos byla tato hodnota překonána již v polovině léta. Dá se tedy očekávat, že bude nadále klesat až do podzimu, kdy teploty klesají a dešťových srážek přibývá," konstatovala Barborková.

Výpar zvyšují nejen horké tropické dny s teplotami nad 30 °C, ale také sluneční svit a povětrnostní podmínky. "V takovéto situaci se navíc Boleveckým potokem ze soustavy rybníků do Boleváku už nedostane žádná voda. Jeho hladina tak klesla pod nejnižší naměřené hodnoty od roku 2005,“ popsal Martin Gregar, vedoucí oddělení vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně. Podle jeho slov o více než 20 centimetrů oproti normální hladině klesla také hladina vody v Šídlováku a v Třemošenském rybníce. „Oba přitom byly ještě letos v květnu na normální hladině. Senecký rybník měl v souvislosti s předvánočním sádkováním normální výšku hladiny až na přelomu února a března, nyní ji má o 22 centimetrů níže. Hladina Kameňáku je ještě o centimetr níž,“ doplnil Gregar.

Město stav vody v Bolevecké rybniční soustavě nyní pravidelně monitoruje. "V září by mělo začít dopouštění přečištěné vody z Berounky do Velkého boleveckého rybníka a my chceme sledovat jeho dopady na Bolevák ve srovnání se stavem před dopouštěním,“ řekl náměstek primátora pro životní prostředí Michal Vozobule. Ten věří, že dopouštění zastaví pokles hladiny a později ji bude postupně zvedat až k normálnímu stavu.

Správa veřejného statku města Plzně provedla soubor opatření vyplývajících ze studie hydrobiologa Jindřicha Durase. Zlepšení kvality vody v Boleveckém rybníce, která mají zlepšit kvalitu vody ve Velkém boleveckém rybníce. Při každoročním vyhodnocení předcházejícího roku se vypracovává plán na rok následující. Mezi jednotlivá opatření patří odstranění rákosin a orobince z břehů, redukce plevelných ryb a sečení vodní trávy. I přes snížený stav vody je kvalita vody ve Velkém boleveckém rybníce i v srpnu stále velice dobrá.