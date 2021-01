Zdroj: Deník

Robert Zelenka je starostou Blovic na jižním Plzeňsku třetím rokem. Deník si s ním povídal o novinkách ve městě, plánovaných investičních akcích nebo stavbách, které Blovice v současné době dokončují.

Jaké investiční akce město letos plánuje realizovat?

Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí je vybudování infrastruktury pro následnou výstavbu celkem 21 rodinných domů. Město si na tuto výstavbu vezme úvěr, který bude následně splácet z prodeje parcel. Pozemky by se mohly začít prodávat už v dubnu. Ze strany místních, ale i Plzeňanů je o parcely velký zájem. V letošním roce dále navážeme na investice, které jsme realizovali v minulých dvou letech.

O jaké investiční akce jde?

Loni jsme zakoupili areál bývalé cihelny, který od 90. let, kdy zde byla ukončena těžba hlíny, chátral. Areál o 11 hektarech bychom chtěli revitalizovat a vytvořit v něm městský park s naučnými stezkami a okruhy pro jízdu na kole. Vzniknout by tam mělo také návštěvnické centrum. Je to běh na dlouhou trať, celkově nám to zabere asi pět nebo šest let. Jde o investici za desítky milionů korun. Letos začneme s demolicí tamní cihelny a s vytipováním úložných míst pro ukládání výkopové zeminy. V loňském roce jsme dále nechali vypracovat studii na výstavbu nové budovy základní umělecké školy. Chceme zde vytvořit odpovídající podmínky pro výuku a rozšířit ji i o výtvarné a dramatické obory. Stavět by se mělo začít asi za dva roky. Půjde o investici za zhruba sedmdesát milionů. Také bychom chtěli pokračovat v přípravě projektů na vybudování cyklotrasy ve spolupráci s okolními obcemi Žákava a Zdemyslice. Cyklostezka povede zdejším polesím.

Ohrozila nějaké investice epidemie koronaviru?

Kvůli covidu-19 a s ním spojenému nižšímu výběru daní musel být rozpočet města bohužel omezen. Covid nám vzal celkem asi deset milionů korun, tedy více než třetinu financí na investice a rozvoj města. Ale že by ohrozil nějakou investici, to asi ne. To, co jsme plánovali udělat, uděláme. Přizpůsobili jsme se situaci tak, aby nám peníze na danou akci vždy vystačily.

Co v současné době město nejvíce trápí?

Problémy jsou – tak jako v každém městě – s parkováním. Loni jsme vybudovali dvě parkoviště a budeme se snažit vytvořit další. Samozřejmě citlivě, nechceme zabírat zeleň. Lidé se nám v nedávné době ozývali, že ve městě není dost kontejnerů na tříděný odpad, takže jejich počet plánujeme navýšit.